Найкращі телевізори Sony у 2026 році: топ 4 моделі на різний бюджет (фото)

Телевізори Sony сьогодні є одними з найкращих на ринку. Компанія пропонує як флагманські OLED-дисплеї, так і бюджетні варіанти.

Експерти порталу ZDNET випробували низку телевізорів Sony та назвали 4 високоякісні моделі, які вразили найбільше.

Sony Bravia 8 II

Sony Bravia 8 II Фото: zdnet.com

Sony Bravia 8 II — це найновіший преміальний OLED-телевізор бренду, оснащений оновленою QD-OLED-панеллю. Він також отримав безліч інших покращень, таких як обробка звуку та зображення за допомогою штучного інтелекту.

За словами експертів, оновлена панель QD-OLED пропонує яскравіше зображення з більш насиченими, реалістичнішими кольорами, ніж у попередника. Спеціальні режими зображення для потокової передачі фільмів і шоу також забезпечують більше деталей і чіткішу контрастність.

Водночас варто враховувати, що Sony Bravia 8 II не можна назвати дешевим. Тим, хто шукає бюджетний телевізор, варто розглянути інші варіанти.

Характеристики Sony Bravia 8 II:

тип панелі — QD-OLED;

частота оновлення — 120 Гц;

роздільна здатність — 4K;

HDR — Dolby Vision;

аудіо — Dolby Atmos, Acoustic Surface Audio+;

голосове керування — Google Assistant, Alexa;

ціна Sony Bravia 8 II в Україні — від 82 010 грн.

Sony A95L

Sony A95L Фото: zdnet.com

Телевізор Sony A95L відноситься до лінійки 2024 року, проте він досі може похвалитися чудовою якістю зображення та високоякісним звуком із відстеженням об'єктів завдяки технології Sony Acoustic Surface Audio+.

Для геймерів Sony A95L пропонує ексклюзивну підтримку VRR для ігор на PS5, чотири порти HDMI, а також компонентне та композитне підключення.

Попри те, що Sony A95L вийшов кілька років тому, він все ще досить дорогий.

Технічні характеристики Sony A95L:

тип панелі — QD-OLED;

частота оновлення — 120 Гц;

роздільна здатність — 4K;

HDR — Dolby Vision;

аудіо — Dolby Atmos, Acoustic Surface Audio+;

голосове керування — Google Assistant, Alexa;

ціна Sony A95L в Україні — від 125 000 грн.

Sony Bravia 3

Sony Bravia 3 Фото: PC Mag

Телевізор Sony Bravia 3 є набагато дешевшим варіантом, ніж Bravia 8 II та A95L. При цьому він пропонує деякі преміальні функції.

Sony Bravia 3 забезпечує пристойну якість зображення, а також хороший звук завдяки підтримці Dolby Vision та Dolby Atmos. Телевізор має частоту оновлення лише 60 Гц, що достатньо для більшості людей, проте спортивним фанатам та геймерам краще розглянути модель Sony з частотою оновлення 120 Гц.

Технічні характеристики Sony Bravia 3:

тип панелі — LED;

частота оновлення — 60 Гц;

роздільна здатність — 4K;

HDR — Dolby Vision;

аудіо — Dolby Atmos;

голосове керування — Google Assistant, Alex;

ціна Sony Bravia 3 в Україні — від 24 000 грн.

Sony Bravia 5

Sony Bravia 5 Фото: zdnet.com

Bravia 5 отримав звання найкращого телевізора Sony з великим екраном. Якщо максимальна діагональ попередньої версії Bravia 5 складала 85 дюймів, то модель 2025 року додатково отримала 98-дюймовий варіант, покликаний створити ефект домашнього кінотеатру.

Окрім великого екрану, торішній Sony Bravia 5 оснащений оновленими функціями, такими як режим зображення IMAX Enhanced, підтримка Dolby Vision та Dolby Atmos, а також підтримка AirPlay 2 та Google Cast.

Окрім того, оновлена ​​панель Mini LED підтримує автоматичне відображення тонів HDR для консольних та комп’ютерних ігор, частоту оновлення 120 Гц та покращену обробку зображення та звуку.

Технічні характеристики Sony Bravia 5:

тип панелі — Mini LED;

частота оновлення — 120 Гц;

роздільна здатність — 4K;

HDR — Dolby Vision;

Аудіо — Dolby Atmos, Acoustic Multi-Audio+;

голосове керування — Google Assistant, Alexa;

ціна 98-дюймового Sony Bravia 5 в Україні — від 190 000 грн.

