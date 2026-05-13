Обновление Android Auto: сервис для водителей получил новый дизайн и больше функций (фото)

Android Auto теперь будет занимать весь дисплей автомобиля, добавляется поддержка виджетов и многое другое.

Компания Google анонсировала изменение дизайна Android Auto, который улучшает поддержку дисплеев автомобилей, добавляет элементы Material 3 Expressive и поддерживает виджеты, пишет 9to5google.

Технологический гигант сообщил о трех основных изменениях в сервисе Android Auto.

Во-первых, добавлены элементы Material 3 Expressive. Теперь можно будет увидеть шрифты со смартфона, а также обои и более плавные анимации на дисплее автомобиля. Также панель приложений больше не является отдельной частью боковой панели дисплея, а представляет собой плавающую панель, которая появляется сбоку или снизу в зависимости от формы и размера дисплея.

Весь пользовательский интерфейс теперь также располагается поверх интерфейса Google Maps, а элементы панели (уведомления о сообщениях, элементы управления музыкой и т.д.) отображаются поверх карты.

Android Auto теперь занимает весь дисплей, а не ограничивается рамкой. Это достигается за счет расширенного фона Google Maps, который будет плавно переходить на остальную часть экрана, если автомобиль это позволяет.

Компания Google анонсировала изменение дизайна Android Auto Фото: Google

Компания Google пока не предоставила информацию о том, какие автомобили будут поддерживать эту функцию, но многие автомобили заставляют Android Auto занимать гораздо меньшую площадь, чем технически позволяет дисплей.

Похоже, Google также работает над улучшением управления кондиционером, хотя компания пока не предоставила никаких подробностей по этому поводу.

Последнее крупное изменение касается возможностей панели управления Android Auto. Вскоре в Android Auto появится поддержка виджетов, позволяющая размещать виджеты, к которым вы обращаетесь на своем смартфоне. Демонстрации Google включают часы, контакты, элементы управления Google Home, погоду и виджет "Фотографии" — все в прокручиваемом стеке. Как и другие элементы панели управления, они отображаются поверх расширенной карты, занимающей всю площадь дисплея.

Обновление Android Auto включает в себя также поддержку видеоприложений, новые возможности Gemini в рамках инициативы Gemini Intelligence и расширение функции Google Maps Immersive Navigation.

Компания Google пока не назвала точных сроков выхода этого данного обновления Android Auto, но сообщается, что все обновления будут появляться в течение этого года.

