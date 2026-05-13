Оновлення Android Auto: сервіс для водіїв отримав новий дизайн і більше функцій (фото)

Android Auto тепер займатиме весь дисплей автомобіля, додається підтримка віджетів і багато іншого.

Компанія Google анонсувала зміну дизайну Android Auto, який покращує підтримку дисплеїв автомобілів, додає елементи Material 3 Expressive і підтримує віджети, пише 9to5google.

Технологічний гігант повідомив про три основні зміни в сервісі Android Auto.

По-перше, додано елементи Material 3 Expressive. Тепер можна буде побачити шрифти зі смартфона, а також шпалери і більш плавні анімації на дисплеї автомобіля. Також панель додатків більше не є окремою частиною бічної панелі дисплея, а являє собою плаваючу панель, яка з'являється збоку або знизу залежно від форми і розміру дисплея.

Весь призначений для користувача інтерфейс тепер також розташовується поверх інтерфейсу Google Maps, а елементи панелі (повідомлення про повідомлення, елементи управління музикою і т.д.) відображаються поверх карти.

Android Auto тепер займає весь дисплей, а не обмежується рамкою. Це досягається за рахунок розширеного фону Google Maps, який буде плавно переходити на іншу частину екрана, якщо автомобіль це дозволяє.

Компанія Google поки що не надала інформацію про те, які автомобілі будуть підтримувати цю функцію, але багато автомобілів змушують Android Auto займати набагато меншу площу, ніж технічно дозволяє дисплей.

Схоже, Google також працює над поліпшенням управління кондиціонером, хоча компанія поки що не надала жодних подробиць із цього приводу.

Остання велика зміна стосується можливостей панелі управління Android Auto. Незабаром в Android Auto з'явиться підтримка віджетів, що дає змогу розміщувати віджети, до яких ви звертаєтеся на своєму смартфоні. Демонстрації Google включають годинник, контакти, елементи управління Google Home, погоду і віджет "Фотографії" — все в прокручуваному стеку. Як і інші елементи панелі управління, вони відображаються поверх розширеної карти, що займає всю площу дисплея.

Оновлення Android Auto включає в себе також підтримку відеододатків, нові можливості Gemini в рамках ініціативи Gemini Intelligence і розширення функції Google Maps Immersive Navigation.

Компанія Google поки що не назвала точних термінів виходу цього оновлення Android Auto, але повідомляється, що всі оновлення з'являтимуться протягом цього року.

