Найкращий бюджетний смартгодинник для бігу: Garmin випустила Forerunner 70 і 170 (фото)

Компанія Garmin представила оновлені версії популярних моделей розумних годинників Forerunner. Недорогі новинки отримали функції більш преміальних варіантів.

Традиційно бюджетні смартгодинники мали безліч недоліків, включно з дешевим дизайном і обмеженим набором функцій. Але компанія Garmin змінює ситуацію з випуском смартгодинника Forerunner 70 і Forerunner 170. Вони пропонують покращене відстеження фізичної активності та багато нових функцій за доступною ціною. Завдяки не тільки OLED-екрану, а й більш досконалим функціям, запозиченим у дорожчих моделей Forerunner, ці нові пристрої здаються набагато функціональнішими, ніж можна було очікувати в цьому ціновому діапазоні, пише Phone Arena.

Forerunner 70 і Forerunner 170, спеціально розроблені з урахуванням усього, що потрібно бігунові для початку його бігового шляху, містять преміальні функції для бігу та тренувань, запозичені з дорожчих моделей Forerunner, а також популярні показники здоров'я і самопочуття.

Смартгодинник для бігунів Garmin Forerunner 70 і Garmin Forerunner 170 надійде в продаж із 15 травня 2026 року.

Garmin Forerunner 70: особливості

Смартгодинник Garmin Forerunner 70 замінює модель Forerunner 55. Він має 1,2-дюймовий сенсорний OLED екран і традиційні п'ять кнопок для навігації. Пристрій випускається в одному корпусі діаметром 43 мм і важить 40 г.

Годинник оснащений трекером серцевого ритму, моніторингом сну, моніторингом енергії тіла і функціями безпеки. Що стосується фізичної активності, то годинник вимірює потужність бігу та динаміку бігу.

Garmin Forerunner 70 може працювати до 13 днів роботи на одному заряді в режимі смартгодинника і до 23 годин у режимі тільки з GPS. У цій моделі відсутній дводіапазонний GPS, але це не обов'язково недолік. Варіанти GPS від Garmin забезпечують дуже точне позиціонування.

Garmin Forerunner 70: ціна

Ціна Garmin Forerunner 70 становить 249,99 доларів. На момент написання матеріалу за курсом НБУ це 11 000 гривень.

Garmin Forerunner 170: особливості

Смартгодинник Forerunner 170 став наступником Forerunner 165 і має деякі поліпшення. Модель оснащена сенсорним OLED-екраном і має версію Forerunner 170 Music для користувачів, які люблять слухати музику під час тренувань.

Пристрій Forerunner 170 надає оцінки готовності до тренувань, пропонує планування маршрутів, відстеження стану здоров'я та способу життя, і багато іншого. Завдяки можливості відстежувати споживання кофеїну, він забезпечує більш повне відстеження стану здоров'я.

Forerunner 170 і Forerunner 170 Music у режимі смартгодинника на одному заряді можуть працювати до 10 днів. Пристрій не підтримує дводіапазонний GPS. Є сервіс Garmin Pay, що дає змогу користувачам підключати карту для здійснення безконтактних платежів.

Garmin Forerunner 170: ціна

Ціна Garmin Forerunner 170 становить 299,99 доларів, а Garmin Forerunner 170 Music — 349,99 доларів. На момент написання матеріалу за курсом НБУ це 13 200 гривень і 15 400 гривень відповідно.

