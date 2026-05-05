Бюджетная альтернатива Apple Watch: на что способны новые смарт-часы от Xiaomi (фото)

Компания Xiaomi выпустила на международном уровне новые умные часы Redmi Watch 6, а также отдельную их версию с поддержкой функции NFC.

Xiaomi уже официально начала продажи серии Redmi Watch 6 в ряде стран. На это обратил внимание портал Notebookcheck.

Умные часы Redmi Watch 6 получили 2,07-дюймовый AMOLED-дисплей с яркостью 2000 нит и аккумулятор емкостью 550 мАч, который обеспечивает до 24 дней автономной работы.

Redmi Watch 6 Фото: Xiaomi

Смарт-часы имеют корпус толщиной 9,9 мм с рамкой из премиального алюминиевого сплава. Они на 1,4 мм тоньше модели предыдущего поколения.

По данным Xiaomi, новый Redmi Watch 6 поддерживает службы определения местоположения GNSS, многомерный мониторинг и более 150 предустановленных спортивных режимов.

В описании Redmi Watch 6 также упоминаются персонализированные портретные циферблаты, новые физические кнопки для интуитивного управления и возможность проверять время, даже когда экран выключен.

Цена Redmi Watch 6 — от 4999 гривен.

