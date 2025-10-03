Apple Watch Ultra спас жизнь дайвера: устройство активировало сирену во время несчастного случая

Индийский дайвер из Мумбаи оказался в критической ситуации во время погружения в Бенгальском заливе. Apple Watch Ultra активировал сирену на глубине, вблизи союзной территории Пудучерри.

Как сообщает NDTV, 26-летний Кшитидж Зодапа потерпел крушение во время ныряния на глубине 36 метров. Мужчина работает техником в компании электронной коммерции и занимается дайвингом с 2020 года.

Зодапа рассказал, что условия для погружения были сложными — вода была неспокойной, а видимость не превышала 5-10 метров. На глубине 36 метров его утяжелительный пояс внезапно развязался.

"Мы были примерно на 36 метров ниже, когда я вдруг начал вырываться на поверхность", — заявил дайвер.

Это повлекло неконтролируемое быстрое всплытие, которое могло стать фатальным. Внезапное снижение давления могло вызвать серьезные повреждения легких.

Apple Watch Ultra, закрепленный на запястье мужчины, зафиксировал внезапный вертикальный подъем. Устройство немедленно отобразило предупреждение на экране о необходимости замедлить всплытие.

Когда Кшитидж не смог остановить неконтролируемое схождение, часы активировали встроенную аварийную сирену. Громкий сигнал, отличный от подводных звуков, услышал инструктор по дайвингу.

"Прежде чем я успел осознать это, мои часы начали показывать предупреждения. Когда я их игнорировал, они начали звонить на полную громкость. Мой инструктор сразу же это услышал", — рассказал Зодапа.

На момент срабатывания сигнала дайвер уже поднялся на 10 метров, но продолжал стремительно всплывать из-за положительной плавучести. Вмешательство инструктора помогло предотвратить угрозу жизни.

Позже Кшитидж Зодапа написал письмо генеральному директору Apple Тиму Куку, чтобы рассказать об этом случае. К его удивлению, руководитель компании лично ответил.

"Я так рад, что ваш инструктор услышал тревогу и быстро помог вам. Спасибо, что поделились своей историей с нами. Будьте здоровы", — написал Тим Кук.

Напомним, что Apple Watch Ultra был представлен в 2022 году как прочное устройство для экстремальных условий. Среди его функций безопасности — аварийная сирена, которая издает два попеременных высокочастотных сигнала.

Эти звуки слышны на расстоянии до 180 метров и специально разработаны для того, чтобы быть слышимыми через окружающий шум в чрезвычайных ситуациях.

