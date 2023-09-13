Мощный чип и поддержка жеста Double tap: Apple показала Apple Watch 9 и Ultra 2 (фото)

Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 доступны для покупки в магазинах, начиная с 22 сентября. За новинку нужно будет заплатить от $399 до $799.

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Компания Apple на презентациях продемонстрировала новые часы Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Об этом идет речь в пресс-релизе на сайте Apple.

Разработчики подчеркнули, что Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 привносит новые возможности в самые продаваемые в мире часы, одновременно достигая важного экологического рубежа. Так, впервые покупатели получили возможность выбрать углеродно-нейтральный вариант любых Apple Watch.

Apple Watch Series 9

Часы стали еще мощнее, чем когда-либо, благодаря новому S9 SiP, который повышает производительность и возможности. Линейка может похвастаться:

новым волшебным жестом двойного касания;

более ярким дисплеем;

более быстрым голосовым помощником Siri на устройстве;

возможностью доступа и регистрации данных о состоянии здоровья;

точным поиском для iPhone.

Apple Watch Series 9 работают под управлением watchOS 10. Поэтому часы стали более незаменимым спутником, чем когда-либо, предлагая новые мощные возможности, помогающие пользователям заботиться о своем здоровье, физической форме, общении и безопасности.

"Apple Watch — незаменимый спутник, который помогает миллионам людей заботиться о своем здоровье, физической форме, общении и безопасности", — сказал главный операционный директор Джефф Уильямс.

Apple Watch Series 9 также оснащены новым 4-ядерным процессором Neural Engine, который может обрабатывать задачи машинного обучения почти в два раза быстрее по сравнению с Apple Watch Series 8. Энергоэффективность S9 SiP позволяет Apple Watch Series 9 работать в течение всего дня.

Благодаря новому жесту двойного касания пользователи могут легко управлять Apple Watch Series 9 одной рукой, не касаясь дисплея. Пользователи могут дважды сложить указательный и большой палец на стрелке часов, чтобы быстро и удобно выполнить многие из наиболее распространенных действий на Apple Watch Series 9. Двойное касание управляет основной кнопкой в ​​приложении, поэтому ее можно использовать для остановки таймера, воспроизведения и приостановки музыки, а также для откладывания будильника. Этот жест можно использовать для ответа и завершения телефонного звонка и даже для фотографирования с помощью Camera Remote на Apple Watch.

Apple Watch Series 9 также оснащены новым 4-ядерным процессором Neural Engine, который может обрабатывать задачи машинного обучения почти в два раза быстрее по сравнению с Apple Watch Series 8 Фото: Apple

Apple Watch Series 9 имеют максимальную яркость до 2000 нит — вдвое больше, чем у Series 8. В темных помещениях или ранним утром яркость дисплея также можно уменьшить до одной нит, чтобы не беспокоить находящихся рядом людей.

Обработка данных на устройстве является конфиденциальной и безопасной, и теперь Siri можно использовать для доступа к данным из приложения "Здоровье" для запросов, связанных со здоровьем и фитнесом. Например, пользователь может спросить, сколько часов он спал прошлой ночью, о прогрессе в закрытии колец активности или об уровне глюкозы в крови, если у него есть подключенный монитор.

Возможность использовать Apple Watch для поиска iPhone — любимая функция пользователей. Теперь S9 SiP включает в себя сверхширокополосный чип (UWB) второго поколения, обеспечивающий точный поиск для семейства iPhone 15, в котором используется тот же чип. Он оснащен сверхширокополосной связью второго поколения, обеспечивающей точный поиск, определяя расстояние и направление, а также визуальные, тактильные и звуковые указания для потерянного iPhone, даже если он находится в другой комнате.

Apple Watch Series 9 доступны в размерах 41 мм и 45 мм в цветах Starlight, Midnight, Silver, (PRODUCT)RED и новом розовом алюминиевом корпусе, а также в корпусе из нержавеющей стали в золотом, серебряном и графитовом цветах.

Сколько стоят Apple Watch Series 9

Стоимость Apple Watch Series 9 начинается от 399 долларов США. Покупатели в Австралии , Канаде , Франции , Германии , Индии , Японии , ОАЭ , Великобритании , США и более чем в 40 других странах и регионах получили возможность заказать Apple Watch Series 9 еще 8 сентября. А вот в магазинах часы появятся с 22 сентября.

Apple Watch Series 9 имеют максимальную яркость до 2000 нит — вдвое больше, чем у Series 8. Фото: Apple

Apple Watch Ultra 2

Разработчики уверяют, что самые прочные и функциональные часы Apple теперь стали еще лучше благодаря обновлениям производительности, новому жесту двойного касания и опциям с нулевым выбросом углерода. По их словам, Apple Watch Ultra 2 привнесли новые функции в самые мощные и надежные умные часы Apple, а также достигли важной вехи в защите окружающей среды. Apple Watch Ultra 2 предлагает все функции, которые нравятся пользователям в Ultra, а также:

новый мощный S9 SiP;

новый волшебный жест двойного касания;

самый яркий дисплей Apple за всю историю;

расширенный диапазон высот;

виртуальный помощникSiri на устройстве;

точный поиск для iPhone;

расширенные возможности для водных приключений.

Apple Watch Ultra 2 предлагает все функции, которые нравятся пользователям в Ultra Фото: Apple

Apple Watch Ultra 2 работают под управлением watchOS 10, которая предлагает обновленные приложения, новый Smart Stack, новые возможности езды на велосипеде, функции, помогающие исследовать природу, а также новый циферблат — Modular Ultra. Несмотря на все новые достижения, Apple Watch Ultra 2 имеют такое же время автономной работы — 36 часов при регулярном использовании и до 72 часов в режиме низкого энергопотребления.

Apple Watch Ultra 2 доступны в размере 49 мм и являются углеродно-нейтральными в сочетании с новым Trail Loop или Alpine Loop. Новые цвета ремешков доступны для Alpine Loop (синий, индиго, оливковый), Trail Loop (оранжевый/бежевый, зеленый/серый, синий/черный) и Ocean Band (синий, оранжевый).

Apple Watch Ultra 2 стоят 799 долларов США и появятся в магазинах с 22 сентября.

Apple Watch Ultra 2 доступны в размере 49 мм и являются углеродно-нейтральными Фото: Apple

Напомним, 12 сентября Apple представила iPhone 15. Компания впервые в истории выпустила iPhone с универсальным разъемом USB Type-C. Смартфоны поступят в продажу с 22 сентября по цене от $799 до $1199.

А в мае 2023 СМИ писали о том, что умные часы Apple спасли от смерти беременную девушку. Ребекка МакМанус говорит, что функция оповещения о сердечном ритме ее умных часов, возможно, спасла ей жизнь. Девушка была доставлена в больницу, где врачи обнаружили у нее сгустки крови в легких.