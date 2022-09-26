Часы Apple Watch Ultra выдержали 12 ударов молотком: стол сломался раньше гаджета (видео)

Блогеры продемонстрировали непотопляемость и ударопрочность новых часов от Apple.

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Новая модель "умных" часов Apple Watch Ultra была презентована в сентябре 2022 года. Блогеры, ведущие YouTube-каналов DC Rainmaker и TechRaxрешили испытать их на прочность, о чем сняли ролики.

Производитель позиционирует данную модель как ударопрочную и водонепроницаемую. Наличие сертификата EN13319 свидетельствует о том, что устройство может находиться под водой на глубине максимум 100 м. Блогеры не опускали часы непосредственно в воду, но воссоздали условия, имитирующие погружение (давление воды). Результаты отображала специальная утилита Depth. Когда условия соответствовали погружению на 40 м, Depth показала, что это предел для гаджета, но не крайний, так как удалось виртуально "погрузить" их на глубину 49 м.

Блогеры YouTube-канала TechRax испытали Apple Watch Ultra на ударопрочность. Их роняли на асфальт, помещали в банку с шурупами и трясли. В результате, на корпусе появилось несколько царапин — стекло и ремешок остались невредимыми.

Вишенкой на торте стало "избиение" молотком. Блогер бил по корпусу и стеклу, каждый раз все сильнее и сильнее. Всего было нанесено 15 ударов. После 12-ти ударов Apple Watch Ultra все еще работали, а экран был незначительно испорчен. Но последние 3 удара сломали смарт-часы. Интересно, что крышка стола, на котором лежали часы, начала ломаться раньше, чем девайс — уже после 6-го удара.

Технические характеристики Apple Watch Ultra

Корпус часов выполнен из прочного титана, Retina LTPO OLED-экран защищает сапфировое стекло. В комплект поставки входит кабель типа USB-C, обеспечивающий быструю зарядку. Работу устройства обеспечивают процессоры Apple S8, Apple W3 и Apple UI. Заряда аккумулятора хватает на 36 ч. Также на борту имеется динамик, поддержка GPS, Galileo, QZSS, BeiDou, ГЛОНАСС, высотометр, сенсоры для определения насыщенности крови кислородом, отслеживания сердцебиения, освещенности, гироскоп, акселерометр, возможность делать экстренные вызовы, ЭКГ, функции GymKit и Apple Pay. Объем встроенной памяти составляет 32 ГБ. Связь: LTE, UMTS, Wi-Fi, Bluetooth

Купить смарт-часы Apple Watch Ultra можно за 999 евро.

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