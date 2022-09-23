Зачем платить больше? У iPhone 14 Pro Max появился Android-клон всего за $72

Оригинальная модель от Apple стоит около $1000 и обладает более внушительными возможностями.

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В Китае начали продавать копию iPhone 14 Pro Max на базе операционной системы Android всего за $72. Портал Gizmochina рассказал о технических характеристиках устройств и главных отличиях от оригинала.

В китайских онлайн-магазинах появились весьма дешевые смартфоны i14 Pro Max, внешне напоминающие новые флагманскую модель от Apple стоимостью от $1099. Со стороны задней крышки их практически не отличить от оригинала, но со стороны дисплея подделку выдают широкие рамки экрана и другая форма выреза под селфи-камеру и датчик распознавания лица. Предполагается, что создатели взяли за основу дизайн, показанный в ранних утечках информации и концептах.

Размер дисплея c разрешением 1560 х 720 пикселей меньше чем у iPhone 14 Pro Max — 6,5 дюйма против 6,7 дюйма. Технические характеристики тоже уступают оригиналу: 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной, а также процессор MediaTek MT6753 с поддержкой сетей 4G, аккумулятор емкостью всего 2800 мАч, двойная камера получила датчики с разрешением 5 и 8 МП. Традиционно для китайских копий iOS заменили операционной системой Android (версия 8.1).

Китайский производитель обещает вскоре выпустить более мощную версию смартфона, вероятно, копию iPhone 14 Pro Max. Заявлены 6,8-дюймовый экран, 10-ядерный игровой процессор Dimensity 9000, аккумулятор емкостью 7800 мАч, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Кроме того, модели приписывают двойную камеру на 108 МП + 48 МП и технологию разблокировки при помощи сканирования лица. Дата выхода и стоимость такого устройства пока не разглашаются.

[ + – ] Анонс новой копии iPhone 14 Фото: Gizmochina

7 сентября Apple официально представила новую линейку смартфонов iPhone 14. В нее вошли сразу четыре модели: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, последние две считаются флагманами.

iPhone 14 Pro и Pro Max получили самый быстрый процессор A16 Bionic с 16-ядерным нейронным движком и 5-ядерным графическим процессором. Кроме производительности, увеличилось также время автономной работы.

В то же время, iPhone 14 Pro Max стал самым тяжелым смартфоном среди представленных на рынке. Из-за новых процессора и камеры вес устройства увеличился до 240 граммов.