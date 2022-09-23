Навіщо платити більше? У iPhone 14 Pro Max з'явився Android-клон лише за $72

Оригінальна модель від Apple коштує близько $1000 і має більші можливості.

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У Китаї почали продавати копію iPhone 14 Pro Max на базі операційної системи Android лише за $72. Портал Gizmochina розповів про технічні характеристики пристроїв та головні відмінності від оригіналу.

У китайських онлайн-магазинах з'явилися дуже дешеві смартфони i14 Pro Max, що зовні нагадують нову флагманську модель від Apple вартістю від $1099. З боку задньої кришки їх практично не відрізнити від оригіналу, але з боку дисплея підробку видають широкі рамки екрана та інша форма вирізу під селфі-камеру і датчик розпізнавання обличчя. Передбачається, що творці взяли за основу дизайн, показаний у ранніх витоках інформації та концептах.

Розмір дисплея з роздільною здатністю 1560 х 720 пікселів менше ніж у iPhone 14 Pro Max — 6,5 дюйми проти 6,7 дюйми. Технічні характеристики теж поступаються оригіналу: 3 ГБ оперативної пам'яті та 32 ГБ вбудованої, а також процесор MediaTek MT6753 з підтримкою мереж 4G, акумулятор ємністю всього 2800 мАг, подвійна камера отримала датчики з роздільною здатністю 5 та 8 МП. Традиційно для китайських копій iOS замінили на операційну систему Android (версія 8.1).

Китайський виробник обіцяє незабаром випустити потужнішу версію смартфона, ймовірно, копію iPhone 14 Pro Max. Заявлено 6,8-дюймовий екран, 10-ядерний ігровий процесор Dimensity 9000, акумулятор ємністю 7800 мАг, 16 ГБ оперативної та 1 ТБ вбудованої пам'яті. Крім того, моделі приписують подвійну камеру на 108 МП + 48 МП та технологію розблокування за допомогою сканування обличчя. Дата виходу і вартість такого пристрою поки не розголошуються.

[ + – ] Анонс нової копії iPhone 14 Фото: Gizmochina

7 вересня Apple офіційно представила нову лінійку смартфонів iPhone 14. До неї увійшли відразу чотири моделі: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Останні дві вважаються флагманами.

iPhone 14 Pro і Pro Max отримали найшвидший процесор A16 Bionic з 16-ядерним нейронним двигуном та 5-ядерним графічним процесором. Крім продуктивності, збільшився час автономної роботи.

Водночас iPhone 14 Pro Max став найважчим смартфоном серед представлених на ринку. Через нові процесори і камери вага пристрою збільшилася до 240 грамів.