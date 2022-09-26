Годинник Apple Watch Ultra витримав 12 ударів молотком: стіл зламався раніше за гаджет (відео)

Блогери продемонстрували непотоплюваність і удароміцність нового годинника від Apple.

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Нова модель "розумного" годинника Apple Watch Ultra була презентована у вересні 2022 року. Блогери, які ведуть YouTube-канали DC Rainmaker і TechRax, вирішили випробувати їх на міцність, про що зняли ролики.

Виробник позиціонує цю модель як ударостійку та водонепроникну. Наявність сертифіката EN13319 свідчить про те, що пристрій може бути під водою на глибині максимум 100 м. Блогери не опускали годинник безпосередньо у воду, але відтворили умови, що імітують занурення (тиск води). Результати відображала спеціальна утиліта Depth. Коли умови відповідали зануренню на 40 м, Depth показала, що це межа для гаджета, але не крайня, тому що вдалося віртуально "занурити" його на глибину 49 м.

Блогери YouTube-каналу TechRax випробували Apple Watch Ultra на ударостійкість. Їх кидали на асфальт, поміщали в банку з шурупами й трясли. В результаті на корпусі з'явилося кілька подряпин — скло та ремінець залишилися неушкодженими.

Вишнею на торті стало "побиття" молотком. Блогер бив по корпусу та склу, щоразу все сильніше й сильніше. Усього було завдано 15 ударів. Після 12 ударів Apple Watch Ultra все ще працювали, а екран був трохи зіпсований. Але останні 3 удари зламали смарт-годинник. Цікаво, що кришка столу, на якому лежав годинник, почала ламатися раніше, ніж девайс, — уже після 6-го удару.

Технічні характеристики Apple Watch Ultra

Корпус годинника виконаний із міцного титану, Retina LTPO OLED-екран захищає сапфірове скло. В комплект поставки входить кабель типу USB-C, що забезпечує швидке заряджання. Роботу пристрою забезпечують процесори Apple S8, Apple W3 і Apple UI. Заряду акумулятора вистачає на 36 год. Також на борту є динамік, підтримка GPS, Galileo, QZSS, BeiDou, ГЛОНАСС, висотометр, сенсори для визначення насиченості крові киснем, відстеження серцебиття, освітленості, гіроскоп, акселерометр, можливість робити екстрені виклики GymKit і Apple Pay. Об'єм вбудованої пам'яті складає 32 ГБ. Зв'язок: LTE, UMTS, Wi-Fi, Bluetooth.

Купити смарт-годинник Apple Watch Ultra можна за 999 євро.

Раніше ми повідомляли, що в КНР підробили iPhone 14 Pro Max. Апарат функціонує на базі операційної системи Android і продається за ціною $72.