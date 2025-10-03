Apple Watch Ultra врятував життя дайвера: пристрій активував сирену під час нещасного випадку

Індійський дайвер із Мумбаї опинився у критичній ситуації під час занурення у Бенгальській затоці. Apple Watch Ultra активував сирену на глибині, поблизу союзної території Пудучеррі.

Як повідомляє NDTV, 26-річний Кшітідж Зодапа зазнав аварії під час пірнання на глибині 36 метрів. Чоловік працює техніком у компанії електронної комерції та займається дайвінгом з 2020 року.

Зодапа розповів, що умови для занурення були складними — вода була неспокійною, а видимість не перевищувала 5-10 метрів. На глибині 36 метрів його обважнювальний пояс раптово розв'язався.

"Ми були приблизно на 36 метрів нижче, коли я раптом почав вириватися на поверхню", — заявив дайвер.

Це спричинило неконтрольоване швидке спливання, яке могло стати фатальним. Раптове зниження тиску могло викликати серйозні ушкодження легень.

Apple Watch Ultra, закріплений на зап'ясті чоловіка, зафіксував раптовий вертикальний підйом. Пристрій негайно відобразив попередження на екрані про необхідність уповільнити спливання.

Коли Кшітідж не зміг зупинити неконтрольоване сходження, годинник активував вбудовану аварійну сирену. Гучний сигнал, відмінний від підводних звуків, почув інструктор з дайвінгу.

"Перш ніж я встиг усвідомити це, мій годинник почав показувати попередження. Коли я їх ігнорував, він почав дзвонити на повну гучність. Мій інструктор одразу ж це почув", — розповів Зодапа.

На момент спрацювання сигналу дайвер вже піднявся на 10 метрів, але продовжував стрімко спливати через позитивну плавучість. Втручання інструктора допомогло запобігти загрозі життю.

Пізніше Кшітідж Зодапа написав листа генеральному директору Apple Тіму Куку, щоб розповісти про цей випадок. На його подив, керівник компанії особисто відповів.

"Я так радий, що ваш інструктор почув тривогу та швидко допоміг вам. Щиро дякую, що поділилися своєю історією з нами. Будьте здорові", — написав Тім Кук.

Нагадаємо, що Apple Watch Ultra був представлений у 2022 році як міцний пристрій для екстремальних умов. Серед його функцій безпеки — аварійна сирена, яка видає два поперемінні високочастотні сигнали.

Ці звуки чутні на відстані до 180 метрів і спеціально розроблені для того, щоб бути чутними через навколишній шум у надзвичайних ситуаціях.

