Бюджетна альтернатива Apple Watch: на що здатний новий смарт-годинник від Xiaomi (фото)
Компанія Xiaomi випустила на міжнародному рівні новий розумний годинник Redmi Watch 6, а також окрему його версію з підтримкою функції NFC.
Xiaomi вже офіційно розпочала продажі серії Redmi Watch 6 у низці країн. На це звернув увагу портал Notebookcheck.
Розумний годинник Redmi Watch 6 отримав 2,07-дюймовий AMOLED-дисплей з яскравістю 2000 ніт та акумулятор ємністю 550 мАг, який забезпечує до 24 днів автономної роботи.
Смарт-годинник має корпус товщиною 9,9 мм з рамкою з преміального алюмінієвого сплаву. Він на 1,4 мм тонший за модель попереднього покоління.
За даними Xiaomi, новий Redmi Watch 6 підтримує служби визначення місцезнаходження GNSS, багатовимірний моніторинг та понад 150 попередньо встановлених спортивних режимів.
У описі Redmi Watch 6 також згадуються персоналізовані портретні циферблати, нові фізичні кнопки для інтуїтивного керування та можливість перевіряти час, навіть коли екран вимкнений.
- Ціна Redmi Watch 6 — від 4999 гривень.
