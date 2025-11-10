Смарт-годинник можна перезавантажити навіть без кнопки живлення: є кілька простих способів

Розумні годинники вже майже зрівнялися за популярністю зі смартфонами. Взяти хоча Apple Watch, які стрімко наздоганяють iPhone. Але, як і будь-яка електроніка, нехай навіть найрозумніша, ці пристрої можуть давати збої і зависати, і тоді єдиний спосіб повернути гаджет у нормальний стан — це перезавантажити його.

Зрозуміло, що бувають і більш серйозні ситуації, коли одним перезавантаженням справа не обмежиться, уточнює slashgear.com. Але з простими побутовими неполадками перезавантаження цілком може впоратися. До того ж, експерти настійно рекомендують перезавантажувати ваші гаджети просто для профілактики, навіть якщо з ними все гаразд. А для того, щоб перезапустити пристрій, — у цьому випадку, Apple Watch, — можна обійтися і без кнопки живлення.

Перезавантаження Apple Watch через Siri

Якщо ви з якихось причин не хочете натискати кнопку живлення, ви можете просто скористатися голосовим помічником Siri. Тільки для початку переконайтеся, що цю функцію ввімкнено. Для перевірки скажіть: "Привіт, Siri", і якщо відповідь отримано, то можна діяти далі.

Якщо Siri не відповідає, перейдіть у меню "Налаштування" на вашому пристрої та виберіть відповідну опцію. У меню, що відкрилося, перейдіть на вкладку "Слухати" і виберіть опцію "Привіт, Siri", яка дасть змогу пристрою чути і відповідати на голосові команди.

Переконавшись, що Siri вас чує і готова виконати команду, ви зможете просто сказати: "Перезавантаж Apple Watch". Після цього помічник Apple попросить вас підтвердити команду — і ви можете це зробити, натиснувши кнопку "Перезавантажити" на екрані. У деяких моделях ви також можете підтвердити команду голосом. У будь-якому разі, після підтвердження пристрій Apple Watch має перезавантажитися автоматично.

Перезавантаження іншими кнопками

Існують й інші способи перезавантажити Apple Watch. Щоправда, для цього все-таки знадобиться натискати на деякі кнопки — але не на кнопку живлення. Один із найпростіших способів — одночасно натиснути й утримувати цифрову коронку годинника і бічну кнопку під нею протягом приблизно 10 секунд. Якщо екран не завис, натискання цієї бічної кнопки також активує кнопку вимкнення живлення. Ви можете знову ввімкнути годинник, натиснувши й утримуючи ту саму бічну кнопку.

Раніше також повідомлялося, як перезавантажити смартфон, не натискаючи на кнопку живлення. Але тоді йшлося не про гаджети Apple, а про пристрої Android — зокрема, телефони Pixel і Samsung.