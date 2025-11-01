Як перезавантажити смартфон, не натискаючи на кнопку живлення: знайдено несподіваний спосіб
Зазвичай смартфон перезавантажується через кнопку живлення, але такий спосіб багатьом не дуже подобається, адже кнопка з часом зношується і можуть виникнути складнощі. Водночас часто люди не знають, що Android-смартфтон можна перезавантажити і без кнопок.
На багатьох популярних смартфонах — зокрема, Pixel і Samsung — є альтернативні способи перезавантаження, пише.tomsguide.com. Це корисні вбудовані функції, які допомагають заощадити ресурс. А саме по собі періодичне перезавантаження необхідне для забезпечення безперебійної роботи телефону: адже воно очищає тимчасові файли, блокує потенційно шкідливі програми та виправляє можливі неполадки.
Щоб перезавантажити Android-смартфон, не натискаючи кнопку живлення, використовуйте панель швидких налаштувань. Це дуже зручний спосіб, оскільки він не вимагає ввімкнення будь-яких спеціальних функцій. Для такого перезавантаження:
- Двічі проведіть пальцем вниз від верхнього краю екрана, щоб повністю розгорнути панель швидких налаштувань.
- Знайдіть значок живлення (його розташування може відрізнятися залежно від типу вашого смартфона).
- Натисніть на цей значок, щоб відкрити меню живлення.
- У меню, що з'явилося, натисніть "Перезавантажити".
Врахуйте, що такий метод може спрацювати не на всіх смартфонах Android. Наприклад, на пристроях Google Pixel він працює без проблем, але на Samsung Galaxy S22 Ultra недоступний. У цьому випадку вам знадобиться меню "Спеціальні можливості".
Відкрийте додаток "Налаштування" на телефоні та прокрутіть вниз, щоб знайти пункт "Спеціальні можливості".
Натисніть, щоб відкрити налаштування спеціальних можливостей.
У розділі "Спеціальні можливості" знайдіть меню спеціальних можливостей і натисніть на нього, щоб відкрити налаштування.
Переведіть перемикач у положення "Увімкнути", щоб активувати функцію. У нижній частині екрана з'явиться невеликий значок. Тепер, коли вам буде потрібно перезавантажити телефон, просто натисніть на цей значок внизу екрана, виберіть параметри живлення і натисніть "Перезавантажити".
