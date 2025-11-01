Як перезавантажити смартфон, не натискаючи на кнопку живлення: знайдено несподіваний спосіб

Зазвичай смартфон перезавантажується через кнопку живлення, але такий спосіб багатьом не дуже подобається, адже кнопка з часом зношується і можуть виникнути складнощі. Водночас часто люди не знають, що Android-смартфтон можна перезавантажити і без кнопок.

На багатьох популярних смартфонах — зокрема, Pixel і Samsung — є альтернативні способи перезавантаження, пише.tomsguide.com. Це корисні вбудовані функції, які допомагають заощадити ресурс. А саме по собі періодичне перезавантаження необхідне для забезпечення безперебійної роботи телефону: адже воно очищає тимчасові файли, блокує потенційно шкідливі програми та виправляє можливі неполадки.

Щоб перезавантажити Android-смартфон, не натискаючи кнопку живлення, використовуйте панель швидких налаштувань. Це дуже зручний спосіб, оскільки він не вимагає ввімкнення будь-яких спеціальних функцій. Для такого перезавантаження:

Двічі проведіть пальцем вниз від верхнього краю екрана, щоб повністю розгорнути панель швидких налаштувань.

Знайдіть значок живлення (його розташування може відрізнятися залежно від типу вашого смартфона).

Натисніть на цей значок, щоб відкрити меню живлення.

У меню, що з'явилося, натисніть "Перезавантажити".

Врахуйте, що такий метод може спрацювати не на всіх смартфонах Android. Наприклад, на пристроях Google Pixel він працює без проблем, але на Samsung Galaxy S22 Ultra недоступний. У цьому випадку вам знадобиться меню "Спеціальні можливості".

Відкрийте додаток "Налаштування" на телефоні та прокрутіть вниз, щоб знайти пункт "Спеціальні можливості".

Натисніть, щоб відкрити налаштування спеціальних можливостей.

У розділі "Спеціальні можливості" знайдіть меню спеціальних можливостей і натисніть на нього, щоб відкрити налаштування.

Переведіть перемикач у положення "Увімкнути", щоб активувати функцію. У нижній частині екрана з'явиться невеликий значок. Тепер, коли вам буде потрібно перезавантажити телефон, просто натисніть на цей значок внизу екрана, виберіть параметри живлення і натисніть "Перезавантажити".

