Как перезагрузить смартфон, не нажимая на кнопку питания: найден неожиданный способ

Обычно смартфон перезагружается через кнопку питания, но такой способ многим не очень нравится, ведь кнопка со временем изнашивается и могут возникнуть сложности. В то же время часто люди не знают, что Android-смартфтон можно перезапустить и без кнопок.

На многих популярных смартфонах – в частности, Pixel и Samsung – есть альтернативные способы перезагрузки, пишет.tomsguide.com. Это полезные встроенные функции, которые помогают сэкономить ресурс. А сама по себе периодическая перезагрузка необходима для обеспечения бесперебойной работы телефона: ведь она очищает временные файлы, блокирует потенциально вредоносные программы и исправляет возможные неполадки.

Чтобы перезагрузить Android-смартфон, не нажимая кнопку питания, используйте панель быстрых настроек. Это очень удобный способ, так как он не требует включения каких-либо специальных функций. Для такой перезагрузки:

Дважды проведите пальцем вниз от верхнего края экрана, чтобы полностью развернуть панель быстрых настроек.

Найдите значок питания (его расположение может отличаться в зависимости от типа вашего смартфона).

Нажмите на этот значок, чтобы открыть меню питания.

В появившемся меню нажмите "Перезагрузить".

Учтите, что такой метод может сработать не на всех смартфонах Android. Например, на устройствах Google Pixel он работает без проблем, но на Samsung Galaxy S22 Ultra недоступен. В этом случае вам пригодится меню "Специальные возможности".

Откройте приложение "Настройки" на телефоне и прокрутите вниз, чтобы найти пункт "Специальные возможности".

Нажмите, чтобы открыть настройки специальных возможностей.

В разделе "Специальные возможности" найдите меню специальных возможностей и нажмите на него, чтобы открыть настройки.

Переведите переключатель в положение "Включить", чтобы активировать функцию. В нижней части экрана появится небольшой значок. Теперь, когда вам потребуется перезагрузить телефон, просто нажмите на этот значок внизу экрана, выберите параметры питания и нажмите "Перезагрузить".

