Смарт-часы можно перезагрузить даже без кнопки питания: есть несколько простых способов

Умные часы уже почти сравнялись по популярности со смартфонами. Взять хотя Apple Watch, которые стремительно догоняют iPhone. Но, как и любая электроника, пусть даже самая умная, эти устройства могут сбоить и зависать, и тогда единственный способ вернуть гаджет в нормальное состояние – это перезагрузить его.

Понятно, что бывают и более серьезные ситуации, когда одной перезагрузкой дело не ограничится, уточняет slashgear.com. Но с простыми бытовыми неполадками перезагрузка вполне может справиться. К тому же, эксперты настоятельно рекомендуют перезагружать ваши гаджеты просто для профилактики, даже если с ними все в порядке. А для того, чтобы перезапустить устройство, – в данном случае, Apple Watch, – можно обойтись и без кнопки питания.

Перезагрузка Apple Watch через Siri

Если вы по каким-то причинам не хотите нажимать кнопку питания, вы можете просто воспользоваться голосовым помощником Siri. Только для начала убедитесь, что эта функция включена. Для проверки скажите: "Привет, Siri", и если ответ получен, то можно действовать дальше.

Если Siri не отвечает, перейдите в меню "Настройки" на вашем устройстве и выберите соответствующую опцию. В открывшемся меню перейдите на вкладку "Слушать" и выберите опцию "Привет, Siri", которая позволит устройству слышать и отвечать на голосовые команды.

Убедившись, что Siri вас слышит и готова выполнить команду, вы сможете просто сказать: "Перезагрузи Apple Watch". После этого помощник Apple попросит вас подтвердить команду – и вы можете это сделать, нажав кнопку "Перезагрузить" на экране. В некоторых моделях вы также можете подтвердить команду голосом. В любом случае, после подтверждения устройство Apple Watch должно перезагрузиться автоматически.

Перезагрузка другими кнопками

Существуют и другие способы перезагрузить Apple Watch. Правда, для этого все-таки понадобится понажимать на некоторые кнопки – но не на кнопку питания. Один из самых простых способов – одновременно нажать и удерживать цифровую коронку часов и боковую кнопку под ней в течение примерно 10 секунд. Если экран не завис, нажатие этой боковой кнопки также активирует кнопку выключения питания. Вы можете снова включить часы, нажав и удерживая ту же боковую кнопку.

Ранее также сообщалось, как перезагрузить смартфон, не нажимая на кнопку питания. Но тогда речь шла не о гаджетах Apple, а об устройствах Android – в частности, телефонах Pixel и Samsung.