Найкращий смартгодинник Android 2026 року: яка модель порадувала під час тестів (фото)

Google Pixel Watch 4 пропонує чудове програмне забезпечення, мінімалістичне обладнання та найкращі функції безпеки, які можна знайти серед сучасних розумних годинників.

Експерти порталу ZDNET випробували всі популярні смартгодинники Android на базі Google Wear OS, доступні сьогодні на ринку, та дійшли висновку, що Google Pixel Watch 4 є найкращим вибором у 2026 році.

Google Pixel Watch 4 доступний у чотирьох кольорах: Matte Black, Polished Silver, Satin Moonstone та Champagne Gold. Годинник досить простий у ремонті завдяки використанню гвинтів замість клею.

Годинник Pixel Watch 4

За словами експертів, Pixel Watch 4 також є найкращим розумним годинником, коли йдеться про функції безпеки. Окрім того, Google продовжує інтегрувати у свої Pixel Watch функції Fitbit, включно із покращеними датчиками серцевого ритму та GPS-відстеженням.

Нещодавно Google випустила бета-версію Fitbit Premium із коучингом на основі штучного інтелекту, що виводить Pixel Watch 4 на новий рівень. Наприклад, годинник може створювати індивідуальний план тренувань на основі вподобань та фізичної підготовки користувача.

Google Pixel Watch 4

Що стосується безпеки, Pixel Watch 4 пропонує функції екстреного супутникового виклику SOS, екстреного обміну даними, перевірки безпеки та автоматичного виявлення надзвичайних ситуацій. Деякі з них доступні навіть без підключення до інтернету.

Важливими перевагами Pixel Watch 4 також є міцний корпус та тривалий термін оновлення програмного забезпечення. Водночас експерти не радять цю модель для користувачів iPhone, оскільки годинники на Google WearOS вже не працюють з iOS

Характеристики Google Pixel Watch 4:

дисплей — 1,2-дюймовий або 1,45-дюймовий AMOLED;

час роботи від батареї — 30 годин (1,2 дюйма) та 40 годин (1,45 дюйма) з AOD;

розміри — 41 x 41 x 12,3 мм та 45 x 45 x 12,3 мм;

вага — 31 г та 37 г;

захист — 10 ATM+IP68;

ціна Google Pixel Watch 4 в Україні — від 15 800 грн.

Google Pixel Watch 4

