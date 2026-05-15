Недорогие, но качественные смарт-часы: эксперты посоветовали более дешевую альтернативу Apple Watch (фото)

Умные часы Amazfit Active 2 предлагают ряд функций, присущих флагманским моделям, однако стоят гораздо дешевле.

Протестировав десятки смарт-часов, эксперты портала ZDNET пришли к выводу, что Amazfit Active 2 является лучшим бюджетным вариантом в 2026 году.

Amazfit Active 2 имеет высококачественный AMOLED-дисплей яркостью до 2000 нит и рамку из нержавеющей стали. Часы доступны как в круглом, так и в квадратном форм-факторах.

Amazfit Active 2

Что касается функций, Amazfit Active 2 получил более 160 режимов для тренировок, включая силовые тренировки, бег и йогу. Гаджет водонепроницаемый, поэтому подходит для плавания. Кроме того, есть дополнительные спортивные функции для помещений и улицы, включая карты лыжных трасс.

Важно

Лучшие бюджетные смарт-часы для бега: Garmin выпустила Forerunner 70 и 170 (фото)

Amazfit Active 2 имеет интерактивные окошки на циферблате, поэтому можно просто нажать на окошко и сразу перейти к виджету, где отображаются дополнительные детали. Часы также получили барометрический альтиметр и датчик окружающего освещения, чего не было в предыдущей модели.

Відео дня

В ходе тестов Amazfit Active 2 продемонстрировал более точное отслеживание сердечного ритма и сна, по сравнению с другими испытуемыми часами. Эксперты также отметили, что часы выдерживают до 10 дней без подзарядки.

Amazfit Active 2

Технические характеристики Amazfit Active 2:

дисплей — 1,32 дюйма, 390 x 390 пикселей;

время работы от батареи — 10 дней;

размеры — 1,73 x 1,73 x 0,39 дюйма;

вес — 29 г;

защита — 5 ATM

цена Amazfit Active 2 в Украине — от 3 980 грн.

Напомним, Google Pixel Watch 4 получил звание лучших смарт-часов Android 2026 года по версии ZDNET.

Фокус также сообщал, что Xiaomi выпустила недорогие умные часы Redmi Watch 6 с поддержкой функции NFC.