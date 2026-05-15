Недорогий, але якісний смартгодинник: експерти порадили дешевшу альтернативу Apple Watch (фото)
Розумний годинник Amazfit Active 2 пропонує низку функцій, притаманних флагманським моделям, проте коштує набагато дешевше.
Протестувавши десятки смартгодинників, експерти порталу ZDNET дійшли висновку, що Amazfit Active 2 є найкращим бюджетним варіантом у 2026 році.
Amazfit Active 2 має високоякісний AMOLED-дисплей яскравістю до 2000 ніт та рамку з нержавіючої сталі. Годинник доступний як у круглому, так і в квадратному форм-факторах.
Що стосується функцій, Amazfit Active 2 отримав понад 160 режимів для тренувань, включно з силовими тренуваннями, бігом та йогою. Гаджет водонепроникний, тож підходить для плавання. Окрім того, є додаткові спортивні функції для приміщень і вулиці, включаючи карти лижних трас.Важливо
Amazfit Active 2 має інтерактивні віконця на циферблаті, тож можна просто натиснути на віконце й одразу перейти до віджета, де відображаються додаткові деталі. Годинник також отримав барометричний альтиметр і датчик навколишнього освітлення, чого не було в попередній моделі.
В ході тестів Amazfit Active 2 продемонстрував точніше відстеження серцевого ритму та сну, порівняно з іншими випробуваними годинниками. Експерти також зазначили, що годинник витримує до 10 днів без підзарядки.
Технічні характеристики Amazfit Active 2:
- дисплей — 1,32 дюйма, 390 x 390 пікселів;
- час роботи від батареї — 10 днів;
- розміри — 1,73 x 1,73 x 0,39 дюйма;
- вага — 29 г;
- захист — 5 ATM
- ціна Amazfit Active 2 в Україні — від 3 980 грн.
