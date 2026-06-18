Можна не заряджати місяць: новий смартгодинник перевершив Apple Watch Ultra 3 (фото)

Компанія Honor представила розумний годинник Watch 6, який вирізняється тривалим часом автономної роботи.

Годинник Honor Watch 6 отримав кілька суттєвих оновлень, порівняно з моделями Honor Watch 5 та Honor Watch 5 Ultra, зазначає Android Authority.

Honor Watch 6 може похвалитися акумулятором на 980 мАг, який обіцяє до 35 днів автономної роботи. Для порівняння, Watch 5 Ultra використовує акумулятор на 480 мАг, а ємність батареї Apple Watch Ultra 3 становить 559 мАг.

Сенсорний OLED-дисплей Honor Watch 6 має діагональ 1,46 дюйма та пікову яскравість 3000 ніт. Серед інших заявлених характеристик — 4 ГБ вбудованої пам’яті, клас захисту IP69, водонепроникність 5 атм, Bluetooth 5.4 та NFC.

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Новинка Honor має безліч вбудованих функцій, серед яких підтримка понад 120 спортивних режимів, тренер з бігу зі штучним інтелектом, двочастотний GPS, відеоциферблат, сполучення з двома телефонами, застосунок Recorder на базі штучного інтелекту, керування жестами, а також відстеження частоти серцевих скорочень, рівня кисню в крові, циклів сну та рівня стресу.

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Кольори Honor Watch 6 Фото: Honor

Годинник доступний у двох кольорах: Shadow Black та Twilight Brown. Обидва варінати мають металеву рамку, причому перша має алюмінієвий передній корпус, а друга — сталевий. Чорний годинник має ремінець з фтореластомеру, а коричневий—шкіряний.

Стартова ціна Honor Watch 6 — 226 доларів (близько 10 150 грн).

Нагадаємо, розумний годинник Xiaomi Watch 5 працює від акумулятора ємністю 930 мАг до 18 днів у режимі енергозбереження.

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