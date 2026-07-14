Новые умные часы Samsung на подходе: чем удивит конкурент Apple Watch (фото)

Компания Samsung вскоре представит умные часы нового поколения Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2, оснащенные новыми чипсетами и более мощными аккумуляторами.

Официальный анонс Samsung Galaxy Watch 9 и Samsung Galaxy Watch Ultra 2 состоится 22 июля на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked. Портал WinFuture раскрыл некоторые ключевые характеристики новинок.

Самым заметным обновлением Galaxy Watch стал процессор. Samsung, похоже, отказывается от собственных чипов Exynos в пользу однокристальных систем Snapdragon Wear Elite от Qualcomm, основанных на 3-нм технологическом процессе.

Рендеры Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 Фото: Samsung

Ожидается, что это повысит не только производительность, но и энергоэффективность часов. В зависимости от модели чип Snapdragon Wear Elite будет работать в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной памяти.

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Еще одним улучшением стали аккумуляторы большей емкости. Согласно утечке, 40-миллиметровые Galaxy Watch 9 оснащены аккумулятором емкостью 325 мАч, 44-миллиметровые Galaxy Watch 9 имеют аккумулятор на 445 мАч, а емкость аккумулятора Galaxy Watch Ultra 2 составляет целых 800 мАч.

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В основе устройств лежит операционная система Android Wear с программной оболочкой Samsung One UI Watch версии 9.0. Обе модели часов поддерживают Bluetooth 6.0, NFC и двухдиапазонный Wi-Fi. Версии с поддержкой LTE также поддерживают подключение к мобильным сетям. Galaxy Watch 9 имеет алюминиевый корпус, тогда как Galaxy Watch Ultra 2 изготовлены из титана.

Что касается стоимости, то, по данным портала, в этом году Samsung значительно повысила цены на свои новые часы.

Цена Samsung Galaxy Watch 9 — от 409 евро (около 20 920 грн).

Цена Samsung Galaxy Watch Ultra 2 — от 749 евро (около 38 308 грн).

Напомним, что компания Haylou представила флагманские умные часы Watch Hyper.

Фокус также сообщал, что Honor выпустила новые умные часы Watch 6.