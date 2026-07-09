Более дешевая альтернатива Apple Watch: вышли бюджетные, но надежные смарт-часы (фото)

Компания Haylou представила свои новейшие флагманские умные часы Watch Hyper, разработанные для любителей активного отдыха.

Haylou Watch Hyper сочетают в себе расширенные возможности навигации, отслеживание физической активности и интеллектуальные функции. Подробности о новинке раскрыл портал Gizmochina.

Навигация

Навигационная система — одно из главных преимуществ Haylou Watch Hyper. Часы оснащены двухдиапазонным GPS L1 + L5, обеспечивающим более высокую точность определения местоположения в городах, лесах и других условиях.

Haylou Watch Hyper

Watch Hyper также предлагают офлайн-карты, что удобно при отсутствии связи. Функция возврата к предыдущему маршруту также может пригодиться во время походов или отдыха на природе.

Функции

Для отслеживания активности часы оснащены 6-осевым датчиком движения в сочетании с алгоритмом движения Sevier. Они поддерживают более 170 спортивных режимов. Имеется интеллектуальное распознавание тренировок, персонализированные цели тренировок и аналитика эффективности.

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Watch Hyper позволяют совершать звонки через Bluetooth, а пользователи Android могут отправлять быстрые ответы через WhatsApp. Часы также способны преобразовывать голосовые сообщения в текстовые, что удобно при общении на ходу.

Кроме того, Watch Hyper оснащены голосовым помощником на базе ИИ. Он позволяет использовать голосовые команды даже без интернета.

Аккумулятор и дисплей

Haylou Watch Hyper

Watch Hyper оснащены 1,97-дюймовым AMOLED-дисплеем с адаптивной яркостью, обеспечивающей лучшую видимость в различных условиях освещения. Большим преимуществом является водонепроницаемость 5 атм, благодаря чему устройство устойчиво к дождю и даже к погружению под воду.

Haylou обещает до 18 дней работы без подзарядки при нормальном использовании. С включенным GPS часы могут проработать 24 часа подряд, прежде чем разрядятся.

Цена Haylou Watch Hyper — 85 долларов (примерно 3 800 грн).

Напомним, что Google Pixel Watch 4 отличаются превосходным программным обеспечением, минималистичным дизайном и лучшими функциями безопасности среди современных умных часов.

Фокус также сообщал, что компания Honor представила смарт-часы Watch 6, которые отличаются длительным временем автономной работы.