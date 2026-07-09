5 ожидаемых новинок Samsung в июле 2026 года: новые смартфоны, часы и очки (фото)

Компания Samsung готовится к презентации Galaxy Unpacked 2026, которая состоится 22 июля. Среди ожидаемых новинок — новые складные смартфоны и многое другое.

Samsung не уточнила, чего именно стоит ожидать на Galaxy Unpacked 2026, однако эксперты портала TechRadar назвали 5 гаджетов, которые, скорее всего, будут представлены на этой презентации.

Samsung Galaxy Z Flip 8

Samsung Galaxy Z Flip 7 Фото: zdnet.com

Samsung Galaxy Z Flip 8 — это компактный складной смартфон. Ожидается, что он будет похож на Galaxy Z Flip 7, но с более тонким корпусом.

По слухам, Galaxy Z Flip 8 работает на чипсете Exynos 2600, оснащен 6,9-дюймовым складным дисплеем, 4,1-дюймовым внешним экраном, аккумулятором емкостью 4300 мАч, 50-мегапиксельной основной камерой, 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 10-мегапиксельным фронтальным сенсором.

Відео дня

Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: phonearena.com

Накануне презентации компания Samsung намекнула на выпуск складного смартфона с "новой формой". По мнению экспертов, речь идет о Galaxy Z Fold 8 в форме книги, который будет короче и шире, чем Samsung Galaxy Z Fold 7.

По данным инсайдеров, Galaxy Z Fold будет оснащен 7,6-дюймовым складным экраном с частотой обновления 120 Гц, 5,5-дюймовым внешним дисплеем, чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 ГБ оперативной памяти, двумя 50-мегапиксельными камерами на задней панели и аккумулятором емкостью 4800 мАч.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: arstechnica.com

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, по всей видимости, станет более продвинутой версией Galaxy Z Fold 8. Он может иметь экраны большего размера, аккумулятор большей емкости и дополнительную камеру.

Среди вероятных характеристик Galaxy Z Fold 8 Ultra — 8-дюймовый складной экран, 6,5-дюймовый внешний экран, 50-мегапиксельная широкоугольная камера, 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Samsung Galaxy Watch 9 и Ultra 2

Galaxy Watch Фото: Samsung

Samsung может обновить линейку своих умных часов моделями Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2. Что касается презентации новых Galaxy Watch Classic, эксперты считают ее маловероятной.

Важно

Недорогие Android-смартфоны, стоящие внимания: эксперт посоветовал 5 моделей на 2026 год (фото)

Ожидается, что Galaxy Watch 9 снова будет оснащен круглым дисплеем, чипсетом Exynos W1000, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти и будет доступен в двух вариантах диагонали экрана (1,34 дюйма и 1,47 дюйма).

В свою очередь, Galaxy Watch Ultra 2 может получить чип Snapdragon Wear Elite, поддержку 5G, аккумулятор емкостью 800 мАч, 64 ГБ памяти и высокую пиковую яркость экрана — 5000 нит.

Очки Samsung Galaxy

Умные очки Ray-Ban Meta Фото: Future

Samsung Galaxy Glasses — это первые умные очки Samsung, призванные составить конкуренцию таким продуктам, как Ray-Ban Meta. Ходят слухи, что Galaxy Glasses работают на Android XR с доступом к Gemini.

Также сообщается, что Galaxy Glasses могут быть оснащены 12-мегапиксельной камерой, аккумулятором емкостью 155 мАч, направленными динамиками и весить всего 50 г. Экран у Galaxy Glasses, скорее всего, отсутствует.

Напомним, что на июль 2026 года также запланирован запуск смартфонов Nothing Phone (4b), Oppo Reno 16 и Motorola Razr 70.

Фокус также сообщал, что компания Xiaomi представила свои первые накладные беспроводные наушники Redmi Headphones Neo.