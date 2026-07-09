5 очікуваних релізів Samsung у липні 2026 року: нові смартфони, годинники та окуляри (фото)

Компанія Samsung готується до презентації Galaxy Unpacked 2026, яка відбудеться 22 липня. Серед очікуваних новинок — нові складані смартфони та багато іншого.

Samsung не вказала, чого конкретно очікувати на Galaxy Unpacked 2026, проте експерти порталу TechRadar назвали 5 гаджетів, які скоріш за все, побачать світ на цій презентації.

Samsung Galaxy Z Flip 8

Samsung Galaxy Z Flip 7 Фото: zdnet.com

Samsung Galaxy Z Flip 8 являє собою компактний складаний смартфон. Очікується, що він буде схожим на Galaxy Z Flip 7, однак у тоншому корпусі.

Згідно з чутками, Galaxy Z Flip 8 працює на чипсеті Exynos 2600, має 6,9-дюймовий складаний дисплей, 4,1-дюймовий зовнішній екран, акумулятор ємністю 4300 мАг, 50-мегапіксельну основну камеру, 12-мегапіксельну надширококутну камеру та 10-мегапіксельний фронтальний сенсор.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: phonearena.com

Напередодні презентації Samsung натякнула, на складаний смартфон з "новою формою". На думку експертів, йдеться про Galaxy Z Fold 8 у формі книги, який буде коротшим і ширшим за Samsung Galaxy Z Fold 7.

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За даними інсайдерів, Galaxy Z Fold матиме 7,6-дюймовий складаний екран із частотою оновлення 120 Гц, 5,5-дюймовий зовнішній дисплей, чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 ГБ оперативної пам'яті, дві 50-мегапіксельні камери на задній панелі та акумулятор ємністю 4800 мАг.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: arstechnica.com

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, схоже, стане більш просунутою версією Galaxy Z Fold 8. Він може мати більші екрани, акумулятор більшої ємності та додаткову камеру.

Серед ймовірних характеристик Galaxy Z Fold 8 Ultra — 8-дюймовий складаний екран, 6,5-дюймовий зовнішній екран, 50-мегапіксельна ширококутна камера, 50-мегапіксельна надширококутна камера, 10-мегапіксельний телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом, процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 ГБ оперативної пам'яті та батарея ємністю 5000 мАг.

Samsung Galaxy Watch 9 та Ultra 2

Galaxy Watch Фото: Samsung

Samsung може оновити серію своїх розумних годинників моделями Galaxy Watch 9 та Galaxy Watch Ultra 2. Що стосується презентації нового Galaxy Watch Classic, експерти вважають її малоймовірною.

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Очікується, що Galaxy Watch 9 знову матиме круглий дисплей, чипсет Exynos W1000, 2 ГБ оперативної пам'яті, 32 ГБ вбудованої пам'яті та два розміри екрану (1,34-дюймовий та 1,47-дюймовий).

Натомість Galaxy Watch Ultra 2 може отримати чип Snapdragon Wear Elite, підтримку 5G, батарею на 800 мАг, 64 ГБ пам’яті та високу пікову яскравість екрану 5000 ніт.

Samsung Galaxy Glasses

Ray-Ban Meta Smart Glasses Фото: Future

Samsung Galaxy Glasses — це перші розумні окуляри Samsung, покликані скласти конкуренцію таким продуктам, як Ray-Ban Meta. Ходять чутки, що Galaxy Glasses працюють на Android XR з доступом до Gemini.

Також повідомляється, що Galaxy Glasses можуть мати 12-мегапіксельну камеру, акумулятор ємністю 155 мАг, спрямовані динаміки та важити лише 50 г. Екран на Galaxy Glasses, скоріш за все, відсутній.

Нагадаємо, на липень 2026 року ще заплановано запуск смартфонів Nothing Phone (4b), Oppo Reno 16 та Motorola Razr 70.

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