Недорогі Android-смартфони, варті уваги: експерт порадив 5 моделей на 2026 рік (фото)

Смартфони середнього класу сьогодні пропонують чудові характеристики, включно з продуктивними процесорами, чіткими дисплеями та тривалою підтримкою програмного забезпечення.

Для тих, хто збирається купити бюджетний смартфон на Android, оглядач гаджетів Стівен Радочія підібрав 5 найкращих моделей. Детальніше про ці телефони він розповів у статті для Android Authority.

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a Фото: Google

Google Pixel 10a отримав чипсет Tensor G4 та 8 ГБ оперативної пам’яті. Смартфон може похвалитися хорошою якістю фото, чистим інтерфейсом та високоякісним 6,3-дюймовим дисплеєм Actua OLED.

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Суттєвою перевагою Google Pixel 10a є сім років підтримки оновлень програмного забезпечення. Також варто зазначити, що смартфони Google Pixel, як правило, раніше отримують оновлення, ніж інші смартфони на Android.

Ціна Google Pixel 10a в Україні — 21 399 грн.

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Samsung Galaxy A27

Samsung Galaxy A27 Фото: Samsung

Galaxy A27 оснащений 6,7-дюймовим екраном Super AMOLED та процесором Snapdragon 6 Gen 3, який став кроком вперед порівняно чипсетом Galaxy A26. Смартфон також має 8 ГБ оперативної пам'яті

Samsung обіцяє для Galaxy A27 шість років оновлень One UI та патчів безпеки. При цьому цей пристрій значно дешевший, ніж Google Pixel 10a.

Ціна Samsung Galaxy A27 в Україні — від 12 799 грн.

Moto G Stylus (2026)

Moto G Stylus (2026) Фото: Motorola

Moto G Stylus (2026) пропонує 6,7-дюймовий AMOLED-екран, чипсет Snapdragon 6 Gen 3 та 8 ГБ оперативної пам'яті. Приємними бонусами стали 3,5-мм роз'ємом для навушників та слот для карт microSD.

Ще одним плюсом Moto G Stylus (2026) є підтримка стилуса, що йде в комплекті. Цього року Motorola додала активні функції, зробивши стилус більш зручним та функціональним.

Ціна Moto G Stylus (2026) — близько 20 000 грн.

Nothing Phone 4a Pro

Nothing Phone 4a Pro Фото: gsmarena.com

Як і Moto G Stylus (2026), смартфон Nothing Phone 4a Pro є дещо дорожчим, проте він перевершує більшість конкурентів у своєму ціновому сегменті. Його сильними сторонами є OLED-дисплей, преміальний алюмінієвий корпус, висока продуктивність та цікавий дизайн.

Nothing Phone 4a Pro отримає три роки оновлень операційної системи та шість років патчів безпеки.

Ціна Nothing Phone 4a Pro в Україні — від 25 099 грн

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Pro Фото: androidpolice.com

На відміну від решти згаданих смартфонів, Google Pixel 8 Pro ніколи не позиціонувався як бюджетна модель. Це флагман 2023 року, який суттєво впав в ціні з моменту свого дебюту. Попри це, в нього ще залишилося майже п'ять років оновлень.

За словами Радочії, Google Pixel 8 Pro досі демонструє пристойну продуктивність та чудові можливості для фотозйомки. Тож він легко може конкурувати з найновішими смартфонами середнього класу.

Ціна Google Pixel 8 Pro в Україні — від 19 000 грн.

Нагадаємо, експерт порівняв смартфони середнього класу OnePlus Nord CE6 та Google Pixel 10a.

Фокус також повідомляв, що HMD готує нову лінійку кнопкових телефонів з Nokia, оснащених ШІ.