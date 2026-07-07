Недорогі смартфони з потужними батареями: скільки коштують новинки Vivo (фото)

Компанія Vivo випустила бюджетні смартфони Vivo G5i та Vivo G5z, які мають практично однакові характеристики, включно з ємними акумуляторами.

Смартфони Vivo G5i та Vivo G5z вирізняються тривалим часом роботи від батареї, непоганою продуктивністю та зручними опціями налаштування. Деталі про новинки Vivo розкрила на своєму офіційному сайті.

Обидва смартфони оснащені процесором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 у поєднані з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ пам’яті UFS 3.1. Цього цілком достатньо для повсякденних завдань, соціальних мереж та простих ігор.

Vivo G5z Фото: Vivo

Однією з основних переваг Vivo G5i та Vivo G5z став потужний акумулятор 7200 мАг із швидкою зарядкою 44 Вт. У поєднані з ефективним процесором він має забезпечувати солідний час автономної роботи

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Телефони мають ідентичний корпус та однакові 6,75-дюймові РК-дисплеї з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 120 Гц. Основна задня камера має роздільну здатність 50 МП, а фронтальна — 8 МП.

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Серед інших характеристик Vivo G5i та Vivo G5z варто загадати бічний сканер відбитків пальців, NFC, інфрачервоний передатчик для керування побутовою технікою, а також захист від пилу та води за стандартами IP68 та IP69.

Загалом обидва пристрої орієнтовані на користувачів, які шукають надійний бюджетний смартфон з базовим функціоналом та тривалим часом автономної роботи. Вони не намагаються конкурувати з флагманами, однак повинні добре справлятися з повсякденною роботою.

Ціна Vivo G5i та Vivo G5z — від 2199 юанів (близько 14 400 грн).

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