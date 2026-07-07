Недорогие смартфоны с емкими аккумуляторами: сколько стоят новинки Vivo (фото)

Компания Vivo выпустила бюджетные смартфоны Vivo G5i и Vivo G5z, которые обладают практически одинаковыми характеристиками, в том числе емкими аккумуляторами.

Смартфоны Vivo G5i и Vivo G5z отличаются длительным временем автономной работы, неплохой производительностью и удобными настройками. Подробности о новинках Vivo компания раскрыла на своем официальном сайте.

Оба смартфона оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти UFS 3.1. Этого вполне достаточно для повседневных задач, социальных сетей и простых игр.

Vivo G5z Фото: Vivo

Одним из основных преимуществ Vivo G5i и Vivo G5z стал мощный аккумулятор емкостью 7200 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. В сочетании с эффективным процессором он должен обеспечивать значительное время автономной работы

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Телефоны имеют одинаковый корпус и одинаковые 6,75-дюймовые ЖК-дисплеи с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная задняя камера имеет разрешение 50 МП, а фронтальная — 8 МП.

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Среди прочих характеристик Vivo G5i и Vivo G5z стоит отметить боковой сканер отпечатков пальцев, NFC, инфракрасный передатчик для управления бытовой техникой, а также защиту от пыли и воды в соответствии со стандартами IP68 и IP69.

В целом оба устройства ориентированы на пользователей, которые ищут надежный бюджетный смартфон с базовым функционалом и длительным временем автономной работы. Они не претендуют на конкуренцию с флагманами, однако должны хорошо справляться с повседневными задачами.

Цена Vivo G5i и Vivo G5z — от 2199 юаней (около 14 400 грн).

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