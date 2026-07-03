Телефоны Nokia с искусственным интеллектом: HMD анонсировала четыре новые модели (фото)

Компания HMD готовит новую линейку кнопочных телефонов, в том числе Nokia 200 4G, 210 4G, 215 4G 2nd Edition и 235 4G 2nd Edition.

Телефоны Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G 2nd Edition и Nokia 235 4G 2nd Edition оснащены встроенным помощником на базе искусственного интеллекта, отмечает GSMArena.

Доступ к ИИ-помощнику можно получить с помощью кнопки, расположенной спереди по центру на D-pad. Функции искусственного интеллекта работают на базе Sikey AI и позволяют пользователям задавать основные запросы, а также управлять функциями устройства с помощью голоса.

Nokia 210 4G, Nokia 215 4G 2-го поколения и Nokia 235 4G 2-го поколения Фото: HMD

По данным HMD, помощник с искусственным интеллектом доступен бесплатно в течение первых 180 дней, но после этого потребуется платная подписка. Примечательно, что для приобретения этой подписки пользователю понадобится обычный смартфон.

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Все новые телефоны Nokia оснащены встроенными VGA-камерами, что позволяет осуществлять видеозвонки через Xpress Chat. Модели Nokia 210 4G и Nokia 235 4G также получили задние камеры, последняя из которых имеет разрешение 2 МП.

Среди прочих характеристик — операционная система S30+, аккумуляторы емкостью 1450 мАч, Bluetooth 5.0, FM-радио, разъем 3,5 мм и зарядка через USB-C. Nokia 210 4G и Nokia 215 4G оснащены 2,4-дюймовым экраном QVGA, тогда как Nokia 215 и Nokia 235 предлагают 2,8-дюймовую IPS-панель с таким же разрешением.

Цена новинок от HMD пока не разглашается.

Напомним, что смартфоны Blackview и Unihertz обладают нишевыми преимуществами, которых нет в популярных устройствах.

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