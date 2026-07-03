Лучше, чем Samsung и iPhone: эксперт посоветовал 3 смартфона на разный бюджет (фото)

Компания OnePlus предлагает широкий выбор смартфонов на базе Android, которые отличаются превосходной производительностью и конкурентоспособными ценами.

Технический обозреватель Ричард Прайдей протестировал ряд смартфонов OnePlus, отметив, что некоторые из них показали себя лучше, чем популярные модели от Apple и Samsung. Учитывая это, в статье для Tom's Guide эксперт порекомендовал 3 смартфона OnePlus, заслуживающих внимания в 2026 году.

OnePlus 15

OnePlus 15 Фото: Wired

OnePlus 15 — это премиальный смартфон с отличным соотношением цены и качества. Одной из его сильных сторон является кремний-углеродный аккумулятор, который обеспечивает до 25 часов работы без подзарядки. Это больше, чем может предложить любой iPhone или Samsung Galaxy.

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Флагман OnePlus поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. В основе смартфона лежит новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который поддерживает множество функций искусственного интеллекта.

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Характеристики OnePlus 15:

экран — 6,78-дюймовый OLED;

частота обновления — адаптивная 1–120 Гц, максимальная 165 Гц в играх;

процессор — Snapdragon 8 Elite 5-го поколения;

оперативная память/внутренняя память — 12 ГБ/16 ГБ, 256 ГБ/512 ГБ;

камеры — 50 МП основная (f/1,8), 50 МП сверхширокоугольная (f/2), 50 МП телеобъектив (f/2,8) с 3,5-кратным оптическим зумом.

время работы от аккумулятора — 25 ч 13 мин;

зарядка — 100 Вт проводная, 50 Вт беспроводная;

цена — от 30 380 грн.

OnePlus 15R

OnePlus 15R Фото: Android Central

OnePlus 15R позиционируется как высокопроизводительный субфлагманский смартфон, ориентированный на игры. Он отличается мощным процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и ярким, красочным дисплеем.

Благодаря аккумулятору емкостью 7400 мАч OnePlus 15R обеспечивает более 18 часов автономной работы. Это устройство не столь доступно, как другие телефоны серии R, но компенсирует это улучшенными аппаратными характеристиками.

Характеристики OnePlus 15R:

экран — 6,83-дюймовый OLED;

частота обновления — адаптивная 165 Гц;

процессор — Snapdragon 8 Gen 5;

оперативная память/внутренняя память — 12 ГБ / 256 ГБ;

камеры — 50 МП основная (f/1,8), 8 МП сверхширокоугольная (f/2,2)/32 МП фронтальная (f/2,0);

время работы от аккумулятора — 18 ч 49 мин;

скорость зарядки — 100 Вт;

цена — от 23 989 грн.

OnePlus Nord N30 5G

OnePlus Nord N30 5G

Несмотря на весьма доступную цену, OnePlus Nord N30 5G может похвастаться дисплеем с частотой обновления 120 Гц, аккумулятором емкостью 500 мАч и зарядкой мощностью 50 Вт.

Как и любой недорогой смартфон, OnePlus Nord N30 5G имеет свои недостатки, среди которых — качество фотографий и маломощный чипсет Nord N30. Однако это приемлемые компромиссы, учитывая его цену.

Характеристики OnePlus Nord N30 5G:

экран — 6,72-дюймовый AMOLED;

частота обновления — 120 Гц;

процессор — Snapdragon 695;

оперативная память/внутренняя память — 8 ГБ/128 ГБ, с возможностью расширения;

камеры — 108 МП (f/1,7) основная, 2 МП (f/2,4) монохромная, 2 МП (f/2,4) макро, 16 МП (f/2,4) фронтальная;

время работы от аккумулятора — 12 ч 30 мин;

скорость зарядки — 50 Вт;

цена — от 7 600 грн.

Напомним, что для некоторых пользователей бюджетный Samsung Galaxy A27 может оказаться лучшим выбором, чем Motorola Edge 70 Pro+, которая стоит в два раза дороже.

Фокус также сообщал, что эксперты сравнили смартфоны среднего класса Motorola Edge 70 Pro+ и OnePlus 15 по ряду параметров.