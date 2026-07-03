Кращі за Samsung та iPhone: експерт порадив 3 смартфони на різний бюджет (фото)

Компанія OnePlus пропонує широкий вибір смартфонів на Android, які вирізняться чудовою продуктивністю та конкурентоспроможними цінами.

Оглядач техніки Річард Прайдей випробував низку смартфонів OnePlus, зазначивши, що деякі з них показали себе краще, ніж популярні продукти від Apple та Samsung. З огляду на це, у статті для Tom's Guide експерт порадив 3 телефони OnePlus, які вартують уваги у 2026 році.

OnePlus 15

OnePlus 15 Фото: Wired

OnePlus 15 — це преміальний смартфон з чудовим співвідношенням ціни та якості. Однією з його сильних сторін є кремній-вуглецевий акумулятор, який забезпечує до 25 годин роботи без підзарядки. Це більше, ніж може запропонувати будь-який iPhone чи Samsung Galaxy.

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Флагман OnePlus підтримує нашвидку дротову зарядку потужністю 100 Вт та бездротову зарядку потужністю 50 Вт. В основі смартфона лежить новітній процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, який підтримує безліч функцій штучного інтелекту.

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Характеристики OnePlus 15:

екран — 6,78-дюймовий OLED;

частота оновлення — адаптивна 1-120 Гц, максимальна 165 Гц в іграх;

процесор — Snapdragon 8 Elite 5-го покоління;

оперативна пам'ять/пам'ять — 12 ГБ/16 ГБ, 256 ГБ/512 ГБ;

камери — 50 МП основна (f/1.8), 50 МП надширококутна (f/2), 50 МП телеоб'єктив (f/2.8) з 3,5-кратним оптичним зумом.

час роботи від батареї — 25 год 13 хв;

зарядка — 100 Вт дротова, 50 Вт бездротова;

ціна — від 30 380 грн.

OnePlus 15R

OnePlus 15R Фото: Android Central

OnePlus 15R позиціонується як високопродуктивний субфлагманський смартфон, орієнтований на ігри. Він вирізняється потужним процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5 та яскравим, барвистим дисплєм.

Завдяки акумулятору ємністю 7400 мАг OnePlus 15R витримує понад 18 годин автономної роботи. Цей пристрій не настільки доступний, які інші телефони серії R, він компенсує це завдяки покращеному апаратному забезпеченню.

Характеристики OnePlus 15R:

екран — 6,83-дюймовий OLED;

частота оновлення — адаптивна 165 Гц;

процесор — Snapdragon 8 Gen 5;

оперативна пам'ять/пам'ять — 12 ГБ / 256 ГБ;

камери — 50 МП основна (f/1.8), 8 МП надширококутна (f/2.2)/32 МП фронтальна (f/2.0);

час роботи від батареї — 18 год 49 хв;

швидкість заряджання — 100 Вт;

ціна — від 23 989 грн.

OnePlus Nord N30 5G

OnePlus Nord N30 5G

Попри дуже доступну ціну, OnePlus Nord N30 5G може похвалитися дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, акумулятором ємністю 500 мАг та зарядкою потужністю 50 Вт.

Як і будь-який дешевий смартфон, OnePlus Nord N30 5G має свої недоліки, серед яких якість фотографій та низькопотужний чипсет Nord N30. Проте це прийнятні компроміси, з огляду на його ціну.

Характеристики OnePlus Nord N30 5G:

екран — 6,72-дюймовий AMOLED;

частота оновлення — 120 Гц;

процесор — Snapdragon 695;

оперативна пам'ять/пам'ять — 8 ГБ/128 ГБ, з можливістю розширення;

камери — 108 МП (f/1.7) основна, 2 МП (f/2.4) монохромна, 2 МП (f/2.4) макро, 16 МП (f/2.4) фронтальна;

час роботи від батареї — 12 год 30 хв;

швидкість зарядки — 50 Вт;

ціна — від 7 600 грн.

Нагадаємо, для деяких користувачів бюджетний Samsung Galaxy A27 може бути кращим вибором, ніж удвічі дорожчий Motorola Edge 70 Pro+.

Фокус також повідомляв, що експерти порівняли смартфони середнього класу Motorola Edge 70 Pro+ та OnePlus 15 за низкою параметрів.