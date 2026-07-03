Motorola Edge 70 Pro+ проти OnePlus 15: чи вартий дорожчий смартфон своїх грошей (фото)

Смартфони Motorola Edge 70 Pro+ та OnePlus 15 пропонують деякі флагманські функції, проте належать до різних цінових категорій.

OnePlus 15 помітно дорожчий за Motorola Edge 70 Pro+, однак для деяких користувачів дешевший смартфон може бути кращим вибором. Детальніше ці два смартфони порівняли експерти порталу Gizmochina.

Дисплей та дизайн

Motorola Edge 70 Pro+ Фото: PhoneArena

Обидва смартфони отримали 6,78-дюймові AMOLED-дисплеї з однаковою роздільною здатністю та підтримкою одного мільярда кольорів. Motorola Edge 70 Pro+ пропонує пікову яскравість 5200 ніт та плавну частоту оновлення 144 Гц, тоді як перевагами OnePlus 15 є технологія LTPO, швидша частота оновлення 165 Гц, підтримка Dolby Vision, HDR Vivid та Ultra HDR.

Попри нижчу ціну, Edge 70 Pro+ має преміальний вигляд завдяки задній панелі з екошкіри, захисту Gorilla Glass 7i, водостійкості IP68/IP69 та сертифікації MIL-STD-810H. Проте OnePlus 15 перевершує його завдяки люмінієвій рамці, захисту Gorilla Glass Victus 2, преміальному скляному покриттю та сертифікації IP68/IP69K.

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Продуктивність

Motorola Edge 70 Pro+ працює на базі процесора MediaTek Dimensity 8500 Extreme у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті. Він забезпечує пристойну щоденну продуктивність та навіть може запускати деякі ігри.

OnePlus 15 отримав потужніший чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативної пам'яті, а також значно швидший графічний процесор. Різниця в продуктивності стає помітною під час вимогливих ігор, використання ШІ, багатозадачності та інших навантажень.

Акумулятор

OnePlus 15 Фото: Wired

Motorola Edge 70 Pro+ оснащений акумулятором ємністю 6500 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 90 Вт та бездротової зарядки потужністю 15 Вт. Він забезпечує чудовий час автономної роботи, але поступається OnePlus 15 з його батарею на 7300 мАг, надшвидкою зарядкою потужністю 120 Вт та бездротовою зарядкою потужністю 50 Вт.

Камера

Як OnePlus 15, так і Motorola Edge 70 Pro+ отримали потрійну камеру, що складається з ширококутної камери, перископічного телеоб'єктива з 3,5-кратним оптичним зумом та ультраширококутної камери.

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Motorola робить ставку на кольори та природні кольори шкіри, створюючи яскраві, але реалістичні фотографії. Водночас OnePlus пропонує більше гнучкості, додавши лазерний автофокус, датчик колірного спектру, попередній перегляд LUT та набагато просунутіший відеозапис, включаючи зйомку 8K та Dolby Vision.

Що стосується фронтальної камери, Edge 70 Pro+ отримав об’єктив з роздільною здатністю 50 Мп та автофокусом, здатний записувати відео у форматі 4K. OnePlus використовує 32-мегапіксельну камеру з автофокусом, яка підтримує плавнішу стабілізацію відео та роздільну здатність 4K зі швидкістю до 60 кадрів/с.

Висновок

Motorola Edge 70 Pro+ пропонує безліч флагманських можливостей за доступною ціною, включно з дизайном з екошкіри, витривалим акумулятором, захищеним корпусом та камерами, сертифікованими Pantone. Це розумніша покупка для користувачів з обмеженим бюджетом, які шукають преміальні функції.

Натомість OnePlus 15 — це смартфон з вищою продуктивністю, кращою технологією дисплея, більшим акумулятором, швидшою зарядкою та ширшими можливостями для фотозйомки. Він пропонує більш флагманський досвід користування, але й коштує дорожче.

Ціна Motorola Edge 70 Pro+ — близько 570 доларів (25 459 грн).

Ціна OnePlus 15 — близько 800 доларів (35 732 грн).

Нагадаємо, раніше експерти порівняли смартфони Motorola Edge 70 Pro+ та Samsung Galaxy A27 5G.

Фокус також повідомляв, що новий Honor Magic V6 отримав універсальну камеру та міцнй корпус.