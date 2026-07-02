Новий смартфон з хорошою камерою: експерт поділився враженнями від Honor Magic V6 (фото)

Компанія Honor нещодавно представила складаний смартфон Magic V6, який може похвалитися універсальною камерою, міцним корпусом та тривалою підтримкою програмного забезпечення.

Оглядач гаджетів Енді Боксолл вирішив випробувати можливості Honor Magic V6 у реальному житті. Після кількох тижнів користування смартфоном він поділився висновками у статті для Android Police.

Дизайн

Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com

Honor Magic V6 важить 224 грами та має товщину 9 мм, що досить непогано для складаного смартфона. Автор відзначив рівномірний вигин кожного кута та добре продуману форма корпусу смартфона.

За словами Боксолла, флокована задня панель Honor Magic V6 приємна на дотик. Телефон також отримав захист від пилу та води за стандартами IP68 та IP69, що дуже доречно для складаного пристрою.

Екрани

Дисплей Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com

Honor Magic V6 пропонує 6,52-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 2420 x 1080 пікселів доповнений 7,95-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю 2352 x 2172 пікселів у відкритому стані, і обидва мають частоту оновлення 120 Гц. Обидва екрани підтримують стилус Honor Magic Pen.

Відео дня

Експерт похвалив яскравість та відтворення кольорів на Honor Magic V6, зазначивши, що перегляд відео та редагування зображень на розкладеному дисплеї смартфона — це приємний досвід.

Продуктивність

Honor Magic V6 працює на процесорі Qualcomm Snapdragon Elite Gen 5 у поєднанні з 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Під час стрес-тесту 3DMark телефон перегрівався щонайменше один раз. Після завершення тесту температура телефону досягла цілих 50 градусів Цельсія.

Акумулятор

Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com

Honor Magic V6 використовує кремнієво-вуглецевий акумулятор ємністю 6660 мАг. Смартфон підтримує дротову зарядку потужністю 80 В та бездротову зарядку потужністю 66 Вт.

Експерт зазначив, що Honor Magic V6 заряджається до 100% приблизно за годину, якщо використовувати офіційний зарядний блок Honor SuperCharge. Варто враховувати, що сторонні зарядні пристрої, як правило, не можуть забезпечити пристойну швидкість заряджання пристрою.

Камера

На задній панелі Honor Magic V6 є три камери, включно з 50-мегапіксельною основною камерою з оптичною стабілізацією зображення (OIS), 50-мегапіксельною ширококутною камерою та 64-мегапіксельним телеоб'єктивом з OIS, який робить знімки з 3-кратним оптичним зумом.

Боксолл відзначив відсутність затримки затвора та чудову роботу застосунка камери. Розблокування обличчям також працює швидко, що дозволяє швидко перейти до камери та не пропустити важливі моменти.

Приклади фото на Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com Приклади фото на Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com Приклади фото на Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com Приклади фото на Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com Приклади фото на Honor Magic V6 Приклади фото на Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com

В результаті тестування експерт дійшов висновку, що камера Honor Magic V6 достатньо універсальна та пропонує ідеальну продуктивність для соціальних мереж. Основна камера робить яскраві та насичені фото, хоча кольори часом можуть здаватися неприродними. Телеоб'єктив захоплює велику кількість деталей, навіть при 6-кратному збільшенні.

Також є кілька цікавих функцій редагування за допомогою штучного інтелекту. Наприклад, функція "перефарбовування" заповнює обрізане зображення, причому робить це доволі якісно.

Програмне забезпечення

Honor Magic V6 функціонує на Android 16 з MagicOS 10. Смартфон отримуватиме сім років оновлень Android та безпеки.

Важливо

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Що стосується інтерфейсу, на панелі інструментів є зручна кнопка, яка дозволяє швидко налаштувати режим розділеного екрана, однак Chrome не підтримується в режимі розділеного екрана. Також є режим перегляду трьох програм, що також може бути корисним.

Водночас Боксолл зауважив, що на Honor Magic V6 дуже незручно відповідати на дзвінки, оскільки програмне забезпечення плутається, коли телефон розблоковується. Дзвінок зникає в копії Magic OS Dynamic Island під назвою Magic Capsule, або ж змушує користувача торкатися програми "Телефон", щоб просто взяти слухавку.

Висновок

Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com

Загалом експерт задоволений використанням Honor Magic V6. Серед основних переваг смартфона він назвав камеру, надійність та тривалу підтримку оновлень. Однак продуктивність, час роботи від акумулятора, зарядка та ПЗ могли б бути кращими.

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