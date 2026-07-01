Смартфони з найкращими камерами у 2026 році: топ 3 моделі на різний бюджет (фото)

Більшість флагманів мають потрійні камери зі спеціальними телеоб'єктивами, однак при виборі смартфона також варто звертати увагу на продуктивність, апаратне забезпечення, налаштування та інші фактори, що впливають на якість фото.

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глядач гаджетів Джон Веласко випробував найкращі камерофони 2026 року та обрав 3 смартфони, які сьогодні пропонують найкращі можливості для фотозйомки.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra Фото: Скриншот

Galaxy S26 Ultra оснащений основним сенсором на 200 МП та телеоб'єктивом на 50 МП. Обидва об’єктиви оснащені ширшими діафрагмами, що дозволяють отримувати до 47% та 37% яскравіші зображення. Це оновлення призводить до чіткіших та деталізованіших знімків, ніж у S25 Ultra та навіть iPhone 17 Pro Max, в умовах низької освітленості.

Смартфон Galaxy S26 Ultra також лідирує, коли йдеться про зйомки на великі відстані. Тести показали, що телеоб'єктив Samsung створює значно менше шуму та чіткіші текстури за високих рівнів збільшення, ніж конкуренти.

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Galaxy S26 Ultra також записує чудові відео, зокрема завдяки функції Horizon Lock. У поєднанні з покращеним записом 8K та плавнішими переходами між об'єктивами, він забезпечує стабільність професійного рівня.

Приклади фото на Galaxy S26 Ultra Приклади фото на Galaxy S26 Ultra Приклади фото на Galaxy S26 Ultra Приклади фото на Galaxy S26 Ultra Приклади фото на Galaxy S26 Ultra Приклади фото на Galaxy S26 Ultra Приклади фото на Galaxy S26 Ultra

Окрім того, Galaxy S26 Ultra використовує нові інструменти штучного інтелекту для покращення досвіду фотографування. Наприклад, застосунок Creative Studio дозволяє використовувати S Pen для створення ескізів доповнень безпосередньо на фотографіях, які ШІ потім перетворює на реалістичні об'єкти.

Ціна Galaxy S26 Ultra в Україні — від 64 999 грн.

Apple iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Фото: TechRadar

Найбільшим оновленням камери iPhone 17 Pro став ​​48-мегапіксельний телеоб'єктив з 4-кратним оптичним зумом. Фронтальна камера Center Stage також пропонує кращу роздільну здатність, ніж iPhone 16 Pro.

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Під час випробування iPhone 17 Pro продемонстрував яскравіші та деталізованіші знімки динамічних сцен, природніші кольори на фото, знятих надширококутним об'єктивом, а також одні з найкращих світлин при слабкому освітленні.

Що стосується зуму, iPhone 17 Pro може робити чіткі фото з відмінною деталізацією при 4-кратному та 8-кратному зумі. Проте вони можуть виглядати м'якшими при понад 10-кратному зумі, поступаючись навіть торішньому Galaxy S25 Ultra.

Приклади фото на iPhone 17 Pro Приклади фото на iPhone 17 Pro Приклади фото на iPhone 17 Pro Приклади фото на iPhone 17 Pro

На бічній стороні iPhone 17 Pro є кнопка кнопка керування камерою, яка дозволяє легко запускати камеру, робити фотографії та навіть керувати різними режимами без використання екранних елементів керування. Смартфон також пропонує низку цікавих режимів, як от функція подвійної зйомки, яка дозволяє записувати відео одночасно за допомогою передньої та задньої камер.

Ціна iPhone 17 Pro в Україні — від 53 270 грн.

Google Pixel 10a

Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Pixel 10a пропонує найкраще співвідношення ціни та можливостей камери. Він використовує той самий 48-мегапіксельний основний сенсор і 13-мегапіксельний надширококутний об'єктив, що й його попередник, компенсує це програмною обробкою від Google

Веласко зауважив, що саме оптимізоване програмне забезпечення дозволяє бюджетному Pixel 10a робити зображення флагманського рівня з винятковою точністю кольору та експозицією. Окрема увага приділяєть функціями на основі штучного інтелекту, як от Camera Coach, Auto Best Take, Magic Eraser та Reimagine.

Приклади фото на Pixel 10a Приклади фото на Pixel 10a Приклади фото на Pixel 10a Приклади фото на Pixel 10a Приклади фото на Pixel 10a

Якщо порівнювати iPhone 17e з Pixel 10a, то останній вирізняється універсальністю обладнання. Його надширококутний об'єктив пропонує ширше поле зору для пейзажів та групових фотографій, недоступних конкурентам з одним об’єктивом.

Ціна Google Pixel 10a в Україні — від 21 800 грн.

Нагадаємо, Vivo готується випустити новий флагманський смартфон X500 Pro Max з потужною камерою.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв камери флагманів Samsung Galaxy S26 Ultra та Oppo Find X9 Ultra.