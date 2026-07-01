Дешевші, але якісні смартфони: 5 старих моделей Android, які варто купити у 2026 році (фото)

Багато нових смартфонів Android подорожчали у 2026 році через кризу оперативної пам'яті. Натомість минулорічні моделі все ще пропонують чудові характеристики, однак коштують дешевше.

Оглядач гаджетів Хедлі Сімонс виділив 5 торішніх смартфонів, які можна купити у 2026 році замість нових моделей. У список, оприлюднений порталом Android Authority, потрапили пристрої на будь-який бюджет.

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 Фото: Phone Arena

Galaxy S25 – це колишній флагман Samsung, який все ще пропонує потужний процесор Snapdragon 8 Elite. Він трохи компактніший за Galaxy S26 та використовує потрійну задню камеру, як у старішого Galaxy S22.

У 2026 році Samsung підвищила ціни на свої флагманські пристрої, включно з Galaxy S26, тоді як Galaxy S25 навпаки подешевшав, порівняно з минулим роком. Тож флагман 2025 року сьогодні видається напрочуд вдалим вибором.

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Ціна Samsung Galaxy S25 в Україні — від 28 000 грн.

Motorola Moto G Stylus (2025)

Moto G Stylus (2025)

Новий Moto G Stylus (2026) теж подорожчав порівняно зі своїм попередником. За додаткові 100 доларів він пропонує активний стилус, яскравіший екран, трохи більший акумулятор і рейтинг захисту IP69, що не можна назвати радикальним оновленням.

Дешевший Moto G Stylus (2025) використовує той самий процесор Snapdragon 6 Gen 3, має аналогічну швидкість дротової та бездротової зарядки, а також ідентичні камери. Обидва смартфони також доступні у версіях 8 ГБ/128 ГБ та 8 ГБ/256 ГБ.

Ціна Moto G Stylus (2025) в Україні — від 12 000 грн.

Google Pixel 9a

Google Pixel 9a Фото: PhoneArena

Компанія Google цього року вирішила не піднімати ціни на свої смартфони, проте торішній Pixel 9a все традиційно подешевшав після виходу нового Pixel 10a. При цьому помітити різницю між цими двома телефонами досить важко.

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Pixel 9a та Pixel 10a працюють на процесорі Tensor G4, мають акумулятор ємністю 5100 мАг, 6,3-дюймову OLED-панель, пару задніх камер 48 МП + 13 МП, клас захисту IP68 та підтримку бездротової зарядки. Єдині суттєві відмінності 10a — вища швидкість зарядки, захист Gorilla Glass та яскравіший дисплей.

Ціна Google Pixel 9a в Україні — від 18 400 грн.

Samsung Galaxy A56 5G

Samsung Galaxy A56 Фото: sammobile.com

Galaxy A56 – це середньобюджетний смартфон, який має багато спільного з новішим Galaxy A57. Попри зростання ціни, A57 бракує суттєвих покращень порівняно з попередником.

Торішній Galaxy A56 може запропонувати акумулятор ємністю 5000 мАг із дротовою зарядкою потужністю 45 Вт, клас захисту IP67 та шість років оновлень. Експерт зазначив, що чипсет та додаткові камери A56 залишають бажати кращого, проте A57 теж не надто просунувся вперед у цих аспектах.

Ціна Samsung Galaxy A56 в Україні — від 15 799 грн.

Motorola Razr (2025)

Motorola Razr (2025) Фото: zdnet.com

На відміну від решти моделей у цьому списку, новий Motorola Razr (2026) справді пропонує кілька покращень за додаткові гроші. Наприклад, він отримав надширококутну камеру з вищою роздільною здатністю та більший акумулятор.

Натомість минулорічний Motorola Razr (2025) має більший об’єм пам’яті, аналогічний процесор, той самий рейтинг захисту IP48, ті ж екрани та ті ж можливості дротової/бездротової зарядки. З огляду на нижчу ціну, все це робить його розумнішою покупкою у 2026 році.

Ціна Motorola Razr (2025) в Україні — від 23 700 грн.

Нагадаємо, в мережі з’явились ключові характеристики майбутнього бюджетного смартфона Nothing Phone (4b).

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