Недорогий смартфон з ємною батареєю: новинка Nothing розсекречена до анонсу (фото)

Британська компанія Nothing підтвердила, що збирається випустити бюджетний смартфон Phone (4b). Деталі про новинку вже просочилися в мережу.

Офіційний анонс Nothing Phone (4b) відбудеться 7 липня. Кілька ключових характеристик майбутнього пристрою розкрив інформатор Almighty Tech у соцмережі X.

Згідно з витоком, Nothing Phone (4b) базується на процесорі Snapdragon 6 Gen 4 SoC у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ пам’яті. Смартфон також отримає акумулятор ємністю 6000 мАг, що набагато більше, ніж очікувалось. Це буде найбільший акумулятор у Nothing Phone на сьогоднішній день.

Білий Nothing Phone (4b) Чорний Nothing Phone (4b) Блакитний Nothing Phone (4b) Фото: Almighty Tech

Оприлюднені зображення показують, що Nothing Phone (4b) доступний у трьох кольорах: чорному, білому та блакитному. Телефон працює під управлінням Nothing OS 4.1 на базі Android 16 та має 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей.

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У верхньому лівому кутку задньої панелі розташована подвійна камера, що включає 50-мегапіксельний основний об’єктив з оптичною стабілізацією зображення та додатковий 8-мегапіксельний задній модуль. Також є 16-мегапіксельна фронтальна камера.

Ціна Nothing Phone (4b) поки не розголошується.

Nothing Phone (4b) Nothing Phone (4b)

Нагадаємо, Nothing Phone (4b) вже з’явився у базі даних Geekbench, що дає перше уявлення про його продуктивність.

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