Недорогой смартфон с емкой батареей: новинка Nothing раскрыта до анонса (фото)

Британская компания Nothing подтвердила, что собирается выпустить бюджетный смартфон Phone (4b). Подробности о новинке уже просочились в сеть.

Официальный анонс Nothing Phone (4b) состоится 7 июля. Несколько ключевых характеристик будущего устройства раскрыл инсайдер Almighty Tech в социальной сети X.

Согласно утечке, Nothing Phone (4b) основан на процессоре Snapdragon 6 Gen 4 SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон также получит аккумулятор емкостью 6000 мАч, что намного больше, чем ожидалось. Это будет самый ёмкий аккумулятор в линейке Nothing Phone на сегодняшний день.

Белый Nothing Phone (4b) Черный Nothing Phone (4b) Голубой Nothing Phone (4b) Фото: Almighty Tech

Опубликованные изображения показывают, что Nothing Phone (4b) доступен в трёх цветах: чёрном, белом и голубом. Телефон работает под управлением Nothing OS 4.1 на базе Android 16 и оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем.

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В верхнем левом углу задней панели расположена двойная камера, состоящая из 50-мегапиксельного основного объектива с оптической стабилизацией изображения и дополнительного 8-мегапиксельного заднего модуля. Также имеется 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Цена Nothing Phone (4b) пока не разглашается.

Nothing Phone (4b) Nothing Phone (4b)

Напомним, что Nothing Phone (4b) уже появился в базе данных Geekbench, что позволяет составить первое представление о его производительности.

Фокус также сообщал, что Poco M8 Pro 5G оснащён удивительно мощным процессором и ёмким аккумулятором по разумной цене.