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Недорогой смартфон с емкой батареей: новинка Nothing раскрыта до анонса (фото)

Смартфон Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b) | Фото: Almighty Tech

Британская компания Nothing подтвердила, что собирается выпустить бюджетный смартфон Phone (4b). Подробности о новинке уже просочились в сеть.

Официальный анонс Nothing Phone (4b) состоится 7 июля. Несколько ключевых характеристик будущего устройства раскрыл инсайдер Almighty Tech в социальной сети X.

Согласно утечке, Nothing Phone (4b) основан на процессоре Snapdragon 6 Gen 4 SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон также получит аккумулятор емкостью 6000 мАч, что намного больше, чем ожидалось. Это будет самый ёмкий аккумулятор в линейке Nothing Phone на сегодняшний день.

Белый Nothing Phone (4b)
Белый Nothing Phone (4b)
Черный Nothing Phone (4b)
Черный Nothing Phone (4b)
Голубой Nothing Phone (4b)
Голубой Nothing Phone (4b)
Фото: Almighty Tech
Белый Nothing Phone (4b)
Черный Nothing Phone (4b)
Голубой Nothing Phone (4b)

Опубликованные изображения показывают, что Nothing Phone (4b) доступен в трёх цветах: чёрном, белом и голубом. Телефон работает под управлением Nothing OS 4.1 на базе Android 16 и оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем.

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В верхнем левом углу задней панели расположена двойная камера, состоящая из 50-мегапиксельного основного объектива с оптической стабилизацией изображения и дополнительного 8-мегапиксельного заднего модуля. Также имеется 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Цена Nothing Phone (4b) пока не разглашается.

Телефон Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Телефон Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)

Напомним, что Nothing Phone (4b) уже появился в базе данных Geekbench, что позволяет составить первое представление о его производительности.

Фокус также сообщал, что Poco M8 Pro 5G оснащён удивительно мощным процессором и ёмким аккумулятором по разумной цене.