Более дешевая версия Nothing Phone (4a): новый смартфон прошел тест на производительность (видео)
Бренд Nothing готовит новый бюджетный смартфон Phone (4b). Он пополнит линейку Nothing Phone (4a), которая считается одной из лучших в среднем ценовом сегменте.
Nothing Phone (4b) должен выйти 7 июля в Индии и на некоторых мировых рынках. Телефон уже появился в Geekbench под номером модели A009P.
Согласно результатам тестирования, Nothing Phone (4b) оснащен процессором Qualcomm SM6650, более известным как Snapdragon 6 Gen 4. Он работает в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти, графическим процессором Adreno 810 и Android 16.
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Что касается производительности, новый смартфон Nothing набрал 1088 баллов в одноядерном тесте и 3155 баллов в многоядерном. Это не флагманская производительность, однако её должно хватить для комфортного повседневного использования.
Что известно о Nothing Phone (4b)
Эскиз Nothing Phone (4b) впервые появился в видео, опубликованном индийским филиалом Nothing. Судя по тизеру, смартфон сохранит фирменную прозрачную панель Nothing, а также светодиодную полосу, как у более дорогой модели Phone (4a). Кроме того, устройство может иметь только одну заднюю камеру.
Цена и подробные характеристики Nothing Phone (4b) пока не разглашаются.
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