Бюджетный флагман Samsung испытали на производительность: что показали тесты (фото)

Компания Samsung в скором времени выпустит смартфон Galaxy S26 FE, который позиционируется как более доступная версия флагмана Galaxy S26.

Тест в Geekbench уже раскрыл информацию о процессоре, объеме оперативной памяти и производительности будущего Samsung Galaxy S26 FE. На это обратил внимание портал Android Headlines.

Samsung Galaxy S26 FE появился в базе данных Geekbench под номером модели SM-S741N. Он оснащён чипсетом Exynos 2500, имеет 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 17. Телефон набрал 2255 баллов в одноядерном тесте и 7450 баллов в многоядерном.

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Как отмечают эксперты, Galaxy S26 FE отличается заметным увеличением вычислительной мощности по сравнению с текущим поколением Galaxy S25 FE, в котором используется процессор Exynos 2400.

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Что известно о Samsung Galaxy S26 FE

Судя по опубликованным рендерам, визуально Galaxy S26 FE будет напоминать более дорогую серию Galaxy S26, в частности благодаря выделенному модулю камеры. Кроме того, смартфон получит привычный плоский экран со скруглёнными углами, круглый вырез для фронтальной камеры по центру и прочную металлическую рамку.

Предполагаемый дизайн Galaxy S26 FE Фото: sammobile.com

Источники указывают на то, что Galaxy S26 FE может быть оснащён 6,7-дюймовым OLED-дисплеем производства компании BOE, а также поддерживать беспроводную зарядку мощностью не менее 15 Вт, как и модель предыдущего поколения.

Ожидаемая цена Samsung Galaxy S26 FE — от 649,99 до 699 долларов.

Напомним, что компания Nothing, вероятно, готовится к запуску бюджетного смартфона, который станет дополнением линейки Nothing Phone (4a).

Фокус также сообщал, что Vivo X Fold 6 может превзойти своего основного конкурента Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra по емкости аккумулятора.