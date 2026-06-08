Более дешевый флагман Samsung рассекречен до анонса: чем порадует Galaxy S26 FE (фото)

Новый смартфон линейки Fan Edition — Galaxy S26 FE, готовится к выходу. Он сменит предыдущую модель S25 FE, предложив ряд полезных апгрейдов.

Телефоны этой серии от Samsung предлагают близкие к топовым параметры по сниженной цене — по сути, S26 FE станет удешевленным аналогом обычного Galaxy S26. Информация о новинке вскрылась благодаря сертификации в базе данных консорциума Wireless Power Consortium (WPC), пишет SamMobile. Теперь мы знаем ключевые характеристики Galaxy S26 FE, а также можем оценить дизайн гаджета на первых фото.

Внешний вид Galaxy S26 FE

Судя по опубликованным снимкам, Samsung сохранила общую эстетику линейки, но внедрила одно новшество. В отличие от предшественника, Galaxy S26 FE получит выделенный "островок" для тройной основной камеры — точно такой же, как у актуальных флагманов серии S26.

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В остальном экстерьер телефона остался узнаваемым и практичным:

Плоский экран со скругленными углами и круглым вырезом под фронтальную камеру по центру.

Лаконичная задняя панель со светодиодной вспышкой, расположенной рядом с модулями камер.

Прочная металлическая рамка корпуса.

Стандартное расположение физических клавиш питания и регулировки громкости на правой грани.

Дизайн Galaxy S26 FE: типичный Samsung, но теперь с чуть более свежей эстетикой актуальных флагманов серии S26 Фото: sammobile.com

На фотографии из базы данных WPC смартфон представлен в темном (черно-сером) цвете, который гарантированно станет одним из основных вариантов расцветки на старте продаж.

Ожидаемые спецификации Galaxy S26 FE

В документах сертификации указана мощность беспроводной зарядки 5 Вт, однако эксперты отмечают, что это лишь временный показатель для прохождения тестов. Коммерческий вариант S26 FE получит поддержку беспроводной подпитки мощностью не менее 15 Вт, как и у модели предыдущего поколения.

Согласно предыдущим сообщениям инсайдеров, оснащение "народного флагмана" от Samsung выглядит следующим образом:

Дисплей: OLED-панель производства компании BOE (вероятно, 6,7 дюйма).

OLED-панель производства компании BOE (вероятно, 6,7 дюйма). Процессор: фирменный чипсет Samsung Exynos 2500 флагманского уровня.

фирменный чипсет Samsung Exynos 2500 флагманского уровня. Память: 8 ГБ оперативной памяти в стартовой модификации.

8 ГБ оперативной памяти в стартовой модификации. ПО: операционная система Android 17 с прошивкой One UI 9.0 прямо из коробки.

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