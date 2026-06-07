Смартфоны с лучшими процессорами за свои деньги: топ-3 модели 2026 года (фото)

Скорость работы остается одним из главным приоритетов при выборе смартфона в 2026 году. Вот телефоны, которые предлагают максимум производительности, сохраняя умеренную цену среднего класса.

Фокус собрал три актуальные модели, которые удивляют соотношением цены и чипсета, но и в других аспектах вроде дисплея и камеры не сильно уступают флагманам.

Xiaomi 17T

Свежий субфлагман Xiaomi 17T предлагает отличный баланс характеристик в эргономичном корпусе толщиной 8,2 мм со стеклянной задней панелью из Gorilla Glass 7i и защитой от воды по стандарту IP68. Смартфон оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+. За фотовозможности отвечает тройная камера с оптикой Leica, включающая 50-мегапиксельный основной сенсор с OIS и 50-Мп перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.

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Внутри установлен 4-нм чипсет MediaTek Dimensity 8500 Ultra в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем стандарта UFS 4.1. В бенчмарке AnTuTu 10 аппарат демонстрирует солидные 1 640 834 балла. По результатам тестов GSMArena, измеренная максимальная яркость экрана составила 1035 нит, а аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой 67-ваттной зарядки обеспечивает приличное время активной работы (Active use score), достигающее 17 часов 16 минут.

Смартфон Xiaomi 17T Фото: gsmarena.com

Плюсы:

Отличный AMOLED-дисплей 120 Гц с поддержкой Dolby Vision и HDR10+.

Выдающаяся автономность благодаря батарее емкостью 6500 мАч.

Продвинутая система камер с качественным 5-кратным перископом.

Надежная сборка, защита IP68 и прочное стекло Gorilla Glass 7i.

Хорошие стереодинамики и богатый набор беспроводных интерфейсов.

Минусы:

Скорость зарядки 67 Вт выглядит скромно для своей ценовой категории.

Пластиковая рамка корпуса удешевляет тактильные ощущения.

Фронтальная камера лишена автофокуса.

Цена в Украине:

Xiaomi 17T 12/256GB — 27 499 грн.

POCO X8 Pro Max

Смартфон POCO X8 Pro Max представляет собой настоящий игровой и мультимедийный комбайн с 6,83-дюймовым AMOLED-экраном. Телефон получил алюминиевую рамку и максимальный класс защиты от пыли и влаги по стандартам IP68/IP69K. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 16 с оболочкой HyperOS 3 и предлагает ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев.

За высокий уровень быстродействия отвечает 3-нм субфлагманский процессор MediaTek Dimensity 9500s с графикой Immortalis-G925 MC12 и 12 ГБ ОЗУ, что позволяет X8 Pro Max набирать 2 445 108 баллов в тесте AnTuTu 10. В тестах GSMArena середняк показал неплохую измеренную яркость экрана в 1114 нит. Но главным его козырем стал гигантский аккумулятор емкостью 8500 мАч со скоростной 100-ваттной зарядкой, который выдал феноменальное время активного использования (active use score) — 25 часов 22 минуты.

Смартфон POCO X8 Pro Max Фото: PhoneArena

Плюсы:

Лучшее в классе время автономной работы на рынке и быстрая зарядка 100 Вт.

Флагманский уровень производительности процессора Dimensity 9500s.

Яркий и четкий 120 Гц AMOLED-экран с Dolby Vision.

Защита корпуса по высшему стандарту IP69K и алюминиевая рама.

Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и ультразвуковой сканер пальца.

Минусы:

Отсутствует телеобъектив для оптического приближения.

Ультраширокоугольный модуль имеет довольно базовые характеристики.

Цена в Украине:

Poco X8 Pro Max 12/256GB — 22 299 грн.

POCO F7

POCO F7, несмотря на более ранний релиз, остается одним из лучших предложений по чистой производительности, предлагая флагманские фишки за разумные деньги. Смартфон облачен в корпус из алюминия и стекла с влагозащитой класса IP68 и оснащен великолепным 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Производитель заявляет о долгосрочной поддержке устройства: смартфон получит 4 крупных обновления ОС Android (начиная с 15-й версии) и 6 лет патчей безопасности.

Чипсет предтопового уровня Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти и быстрым накопителем UFS 4.1. В бенчмарке AnTuTu 10 эта связка набирает внушительные 2 024 751 балл, с легкостью справляясь с тяжелыми играми, эмуляцией и обеспечивая шуструю работу в приложениях. В тестах GSMArena экран гаджета продемонстрировал высокую максимальную яркость в 1525 нит, а батарея емкостью 6500 мАч поддерживает быструю 90-ваттную зарядку, обеспечивая оценку активного использования (Active use score) на уровне 14 часов 45 минут.

Смартфон POCO F7 Фото: gsmarena.com

Плюсы:

Высочайшее быстродействие процессора Snapdragon 8s Gen 4.

Очень яркий дисплей, показавший 1525 нит в реальных замерах.

Качественная основная камера, особенно при съемке в ночное время.

Быстрая зарядка мощностью 90 Вт (80% за 30 минут).

Длительная программная поддержка (6 лет обновлений безопасности).

Минусы:

Автономность могла бы быть выше, учитывая емкость аккумулятора в 6500 мАч.

Посредственные характеристики широкоугольной и фронтальной камер.

Отсутствие поддержки виртуальных карт eSIM в глобальной версии.

Цена в Украине:

Poco F7 12/512GB — от 20 499 грн.

Ранее сообщалось, что разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых быстрых телефонов и планшетов на базе ОС Android по итогам мая 2026 года.

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