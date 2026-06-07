Смартфони з найкращими процесорами за свої гроші: топ-3 моделі 2026 року (фото)

Швидкість роботи залишається одним із головних пріоритетів при виборі смартфона у 2026 році. Ось телефони, які пропонують максимум продуктивності, зберігаючи помірну ціну середнього класу.

Фокус зібрав три актуальні моделі, які дивують співвідношенням ціни і чипсета, але і в інших аспектах на кшталт дисплея і камери не сильно поступаються флагманам.

Xiaomi 17T

Свіжий субфлагман Xiaomi 17T пропонує відмінний баланс характеристик в ергономічному корпусі завтовшки 8,2 мм зі скляною задньою панеллю з Gorilla Glass 7i і захистом від води за стандартом IP68. Смартфон оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, підтримкою Dolby Vision і HDR10+. За фотоможливості відповідає потрійна камера з оптикою Leica, що включає 50-мегапіксельний основний сенсор з OIS і 50-Мп перископічний телеоб'єктив з 5-кратним оптичним зумом.

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Усередині встановлений 4-нм чипсет MediaTek Dimensity 8500 Ultra у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем стандарту UFS 4.1. У бенчмарку AnTuTu 10 апарат демонструє солідні 1 640 834 бали. За результатами тестів GSMArena, виміряна максимальна яскравість екрану склала 1035 ніт, а акумулятор ємністю 6500 мАг з підтримкою 67-ватної зарядки забезпечує пристойний час активної роботи (Active use score), що досягає 17 годин 16 хвилин.

Смартфон Xiaomi 17T Фото: gsmarena.com

Плюси:

Відмінний AMOLED-дисплей 120 Гц з підтримкою Dolby Vision і HDR10+.

Видатна автономність завдяки батареї ємністю 6500 мАг.

Просунута система камер з якісним 5-кратним перископом.

Надійна збірка, захист IP68 і міцне скло Gorilla Glass 7i.

Хороші стереодинаміки і багатий набір бездротових інтерфейсів.

Мінуси:

Швидкість зарядки 67 Вт виглядає скромно для своєї цінової категорії.

Пластикова рамка корпусу здешевлює тактильні відчуття.

Фронтальна камера позбавлена автофокусу.

Ціна в Україні:

Xiaomi 17T 12/256GB — 27 499 грн.

POCO X8 Pro Max

Смартфон POCO X8 Pro Max являє собою справжній ігровий і мультимедійний комбайн з 6,83-дюймовим AMOLED-екраном. Телефон отримав алюмінієву рамку і максимальний клас захисту від пилу і вологи за стандартами IP68/IP69K. Апарат працює під управлінням операційної системи Android 16 з оболонкою HyperOS 3 і пропонує ультразвуковий підекранний сканер відбитків пальців.

За високий рівень швидкодії відповідає 3-нм субфлагманський процесор MediaTek Dimensity 9500s з графікою Immortalis-G925 MC12 і 12 ГБ ОЗП, що дозволяє X8 Pro Max набирати 2 445 108 балів у тесті AnTuTu 10. У тестах GSMArena середняк показав непогану виміряну яскравість екрану в 1114 ніт. Але головним його козирем став гігантський акумулятор ємністю 8500 мАг зі швидкісною 100-ватною зарядкою, який видав феноменальний час активного використання (active use score) — 25 годин 22 хвилини.

Смартфон POCO X8 Pro Max POCO X8 Pro Max Фото: PhoneArena

Плюси:

Найкращий у класі час автономної роботи на ринку та швидка зарядка 100 Вт.

Флагманський рівень продуктивності процесора Dimensity 9500s.

Яскравий і чіткий 120 Гц AMOLED-екран з Dolby Vision.

Захист корпусу за вищим стандартом IP69K і алюмінієва рама.

Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 та ультразвуковий сканер пальця.

Мінуси:

Відсутній телеоб'єктив для оптичного наближення.

Ультраширококутний модуль має досить базові характеристики.

Ціна в Україні:

Poco X8 Pro Max 12/256GB — 22 299 грн.

POCO F7

POCO F7, незважаючи на більш ранній реліз, залишається однією з найкращих пропозицій за чистою продуктивністю, пропонуючи флагманські фішки за розумні гроші. Смартфон одягнений в корпус з алюмінію і скла з вологозахистом класу IP68 і оснащений чудовим 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц. Виробник заявляє про довгострокову підтримку пристрою: смартфон отримає 4 великих оновлення ОС Android (починаючи з 15-ї версії) і 6 років патчів безпеки.

Чипсет передтопового рівня Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 працює в парі з 12 ГБ оперативної пам'яті і швидким накопичувачем UFS 4.1. У бенчмарку AnTuTu 10 ця зв'язка набирає значні 2 024 751 бал, з легкістю справляючись з важкими іграми, емуляцією і забезпечуючи спритну роботу в додатках. У тестах GSMArena екран гаджета продемонстрував високу максимальну яскравість у 1525 ніт, а батарея ємністю 6500 мАг підтримує швидку 90-ватну зарядку, забезпечуючи оцінку активного використання (Active use score) на рівні 14 годин 45 хвилин.

Смартфон POCO F7 Фото: gsmarena.com

Плюси:

Надзвичайна швидкодія процесора Snapdragon 8s Gen 4 за цю ціну.

Дуже яскравий дисплей, який показав 1525 ніт у реальних вимірах.

Якісна основна камера, особливо при зйомці в нічний час.

Швидка зарядка потужністю 90 Вт (80% за 30 хвилин).

Тривала програмна підтримка (6 років оновлень безпеки).

Мінуси:

Автономність могла б бути вищою, враховуючи ємність акумулятора в 6500 мАг.

Посередні характеристики ширококутної та фронтальної камер.

Відсутність підтримки віртуальних карт eSIM у глобальній версії.

Ціна в Україні:

Poco F7 12/512GB — від 20 499 грн.

Раніше повідомлялося, що розробники бенчмарка AnTuTu опублікували рейтинг найшвидших телефонів і планшетів на базі ОС Android за підсумками травня 2026 року.

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