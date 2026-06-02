Смартфони з потужним процесором на різний бюджет: топ-10 моделей літа 2026 року (фото)

Розробники бенчмарка AnTuTu опублікували свіжий рейтинг найшвидших телефонів і планшетів на базі ОС Android за підсумками травня 2026 року.

До списків увійшли актуальні флагмани, гаджети середнього класу і планшети з топовими процесорами, пише AnTuTu. Топи формувалися на основі середніх показників пристроїв за місяць, а не разових пікових значень.

Найшвидші флагмани

Лідером серед преміальних пристроїв став ігровий апарат Red Magic 11S Pro+ із середнім результатом 4 171 821 бал. Секрет криється в розігнаній версії процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 OC (Leading Edition). Тактова частота ядер збільшена до 4,74 ГГц. Виробник забезпечив потужне живлення і поліпшене тепловідведення. Чип стабільно тримає пікові навантаження у важких іграх без скидання частот.

Найпотужніші флагманські смартфони за підсумками травня 2026 року за версією AnTuTu Фото: AnTuTu

Друге місце посів iQOO 15 Ultra (4 144 802 бали) на стандартному чипі Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ця модель теж позиціонується для геймерів і робить ставку на чисту обчислювальну потужність.

Трійку замикає камерофон vivo X300 Ultra з підтримкою супутникового зв'язку (4 103 004 бали). Незважаючи на акцент на професійну фото- і відеозйомку (підтримка 4K за 120 кадрів за секунду, 10-бітний колір і запис з LUT), апарат показує топову продуктивність завдяки відмінній програмній оптимізації.

Найкращі смартфони середнього класу

У середньому ціновому сегменті п'єдестал повністю захопили різні модифікації процесора Dimensity 8500. Можливостей цього чіпа із запасом вистачає для будь-яких сучасних завдань.

Найпотужніші смартфони середнього класу за підсумками травня 2026 року за версією AnTuTu Фото: AnTuTu

Першу сходинку з результатом 2 336 947 балів утримує iQOO Z11 , оснащений чипом Dimensity 8500 Max.

, оснащений чипом Dimensity 8500 Max. Друге місце дісталося новинці Honor 600 Pro . Апарат набирає 2 184 653 бали.

. Апарат набирає 2 184 653 бали. Третє місце посідає надвитривалий Honor Win Turbo, показуючи результат 2 171 547 балів. Обидва телефони від Honor побудовані на базі процесора Dimensity 8500 Elite.

Найпотужніші планшети

Серед Android-планшетів очікувано лідирує платформа Snapdragon 8 Elite Gen 5. Перше місце в категорії посів vivo Pad6 Pro (4 068 337 балів). Слідом за ним йде iQOO Pad6 Pro (3 947 547 балів). Обидва гаджети орієнтовані на продуктивність і споживання контенту на великому дисплеї.

Найшвидші планшети за підсумками травня 2026 року за версією AnTuTu Фото: AnTuTu

На третьому місці опинився компактний 8-дюймовий геймерський планшет Lenovo Legion Y700 п'ятого покоління (3 367 909 балів). Свіжий рейтинг доводить, що топові процесори тепер цілком адаптовані як для масивних робочих станцій, так і для компактних ігрових форм-факторів.

