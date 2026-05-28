Найкращі смартфони з потужним процесором за прийнятну ціну у 2026 році: топ-5 моделей (фото)

Телефони з процесором Snapdragon 8 Gen 5 пропонують продуктивність флагманського рівня і сучасні можливості за більш доступною ціною.

Хоча найтоповіші процесори, такі як Snapdragon 8 Elite Gen 5, привертають загальну увагу, не всім потрібен такий потужний процесор, щоб отримати чудовий смартфон. Експерти порталу Gizmochina вибрали 5 найкращих смартфонів із процесором Snapdragon 8 Gen 5 у 2026 році.

Vivo X300 FE

Vivo X300 FE Фото: Vivo

Смартфон Vivo X300 FE пропонує відмінне співвідношення ціни та якості. Він має високоякісну потрійну камеру на задній панелі, що складається з 50-мегапіксельного основного ширококутного об'єктива, 50-мегапіксельного перископічного телеоб'єктива з 3-кратним зумом і 8-мегапіксельного надширококутного об'єктива. На передній панелі розташована 50-мегапіксельна фронтальна камера.

Vivo X300 FE оснащений 6,31-дюймовим LTPO AMOLED-екраном із частотою оновлення 120 Гц. Ємність батареї становить 6500 мАг, є дротова зарядка потужністю 90 Вт і бездротова зарядка потужністю 40 Вт.

Vivo X300 FE: характеристики

Екран: 6,31-дюйма, LTPO AMOLED, 1216 x 2640 пікселів, частота оновлення 120 Гц, HDR10+, пікова яскравість 5000 ніт

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

ОС: Android 16

Основна камера: 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп

Фронтальна камера: 50 МПп

Батарея: 6500 мАг

Підключення: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 2.0.

OnePlus 15R

OnePlus 15R Фото: androidpolice.com

Смартфон OnePlus 15R оснащений яскравим 6,83-дюймовим AMOLED-екраном з частотою оновлення 165 Гц. Смартфон має подвійну камеру на задній панелі, що складається з 50-мегапіксельного ширококутного об'єктива і 8-мегапіксельного надширококутного об'єктива. На передній панелі розташована 32-мегапіксельна фронтальна камера.

При цьому телефон має більш потужну батарею ємністю 7400 мАг. Є дротова зарядка потужністю 80 Вт.

OnePlus 15R: характеристики

Екран: 6,83-дюйма, AMOLED, 1272 x 2800 пікселів, частота оновлення 165 Гц, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, пікова яскравість 3600 ніт

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

ОС: Android 16

Основна камера: 50 Мп + 8 Мп

Фронтальна камера: 32 Мп

Батарея: 7400 мАг

Підключення: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C 2.0.

iQOO 15R

iQOO 15R Фото: gsmarena.com

Хоча різниця може бути невеликою, але все ж таки своєю високою продуктивністю виділяється iQOO 15R серед смартфонів у цьому списку. Телефон має 6,59-дюймовий AMOLED-екран із частотою оновлення 144 Гц. Смартфон має ті самі камери, що й OnePlus 15R на передній і задній панелі. Але ємність акумулятора у iQOO 15R більша — 7600 мАг. Є дротова зарядка потужністю 100 Вт.

iQOO 15R: характеристики

Екран: 6,59-дюймів, AMOLED, 1260 x 2750 пікселів, частота оновлення 144 Гц, HDR10+, пікова яскравість 5000 ніт

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

ОС: Android 16

Основна камера: 50 Мп + 8 Мп

Фронтальна камера: 32 Мп

Батарея: 7600 мАг

Підключення: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C 2.0

Motorola Signature

Motorola Signature Фото: gsmarena.com

Смартфон Motorola Signature має високоякісний 6,8-дюймовий LTPO AMOLED-екран із частотою оновлення 165 Гц.

Пристрій оснащений потрійною основною камерою, що складається з 50-мегапіксельного ширококутного об'єктива, 50-мегапіксельного перископічного телеоб'єктива з 3-кратним зумом і 50-мегапіксельного надширококутного об'єктива. На передній панелі розташована 50-мегапіксельна камера.

Телефон оснащений батареєю ємністю 5200 мАг і підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт і бездротову зарядку потужністю 50 Вт.

Motorola Signature: характеристики

Екран: 6,8-дюймів, LTPO AMOLED, 1264 x 2780 пікселів, частота оновлення 165 Гц, HDR10+, Dolby Vision, пікова яскравість 6200 ніт

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

ОС: Android 16

Основна камера: 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп

Фронтальна камера: 50 Мп

Батарея: 5200 мАг

Підключення: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C 3.1 Gen 2

Realme Neo 8

Realme Neo 8 Фото: Realme

Очікується, що китайський смартфон Realme Neo 8, що вийшов цього року, буде представлений у всьому світі під назвою Realme GT 8. Телефон має 6,78-дюймовий AMOLED-екран із частотою оновлення 165 Гц.

На задній панелі розташована потрійна камера, що включає 50-мегапіксельний ширококутний основний сенсор, 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив з 3,5-кратним зумом і 8-мегапіксельну надширококутну камеру. На передній панелі — 16-мегапіксельна фронтальна камера.

Смартфон має батарею ємністю 8000 мАг і підтримує дротову зарядку потужністю 80 Вт.

Realme Neo 8: характеристики

Екран: 6,78-дюймів, AMOLED, 1272 x 2772 пікселів, частота оновлення 165 Гц, пікова яскравість 6500 ніт

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

ОС: Android 16

Основна камера: 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп

Фронтальна камера: 16 Мп

Батарея: 8000 мАг

Підключення: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C 2.0

