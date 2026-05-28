LG веде переговори про можливий продаж свого ТВ-бізнесу компанії Hisense

Компанія LG Electronics, можливо, збирається продати своє виробництво телевізорів китайському конкуренту. Експерти вважають, що це може бути пов'язано з посиленням конкуренції на світовому ринку телевізорів.

Видання EBN з Південної Кореї поділилося черговим інсайдом про технологічні корпорації своєї країни. Цього разу йдеться про компанію LG Electronics. Стверджується, що корейська компанія нещодавно провела переговори в Пекіні з китайською компанією Hisense про потенційний продаж телевізійного підрозділу LG. Хоча ця угода не підтверджена, і LG, як повідомляється, заперечує, що ведуться активні переговори про продаж, повідомлення викликало багато дискусій про майбутнє ТВ-бізнесу LG, пише Gizmochina.

LG залишається одним із найбільш упізнаваних брендів телевізорів у світі, особливо в преміальному сегменті OLED. Водночас на ширшому ринку телевізорів за останні кілька років відбулися значні зміни. Такі китайські бренди, як Hisense і TCL, активно завойовують ринок і складають конкуренцію більш відомим брендам за рахунок більш низької ціни. Однією з переваг китайський виробників є те, що вони постійно покращують якість своїх телевізорів та їхні функціональні можливості.

Як показують дослідження, частка LG на ринку телевізорів у світі становить 10-11%, але китайські бренди продовжують покращувати своє становище. За словами експертів, це відбувається на тлі того, що рентабельність виробництва телевізорів залишається досить низькою.

У LG Electronics є ще одна проблема. LG Display поступово відмовляється від виробництва великих LCD-панелей. Це вже знизило деякі переваги вертикальної інтеграції, якими раніше володіла LG Electronics, особливо щодо закупівлі панелей і виробничих витрат.

Фото: Lee Neikirk/NYT Wirecutter

Незважаючи на те, що LG залишається лідером у сегменті OLED-телевізорів, підтримувати прибутковість у ширшому асортименті телевізорів стало складніше, вважають експерти.

Підрозділ LG Media and Entertainment Solutions, до якого входить ТВ-бізнес LG Electronics, за повідомленнями, показав поганий рівень прибутковості у 2025 році. Операційна маржа склала всього 1-2%.

Купівля ТВ-бізнесу LG для компанії Hisense очевидно мала б величезне значення. Компанія швидко розширювалася, за останні роки стала набагато помітнішою на світовому ринку телевізорів. І це стосується не тільки бюджетного сегмента, а й сегментів Mini-LED і преміум.

Важливо зазначити, що повідомлення про можливий продаж ТВ-бізнесу LG китайській компанії Hisense поки що є лише чутками. Немає підтвердження, що LG дійсно планує продати цей бізнес. Також важливо розуміти, що компанії часто проводять попередні переговори, які ні до чого не приводять.

Експерти зазначають, що індустрія виробництва телевізорів кардинально змінилася за останні роки. Навіть давно відомі бренди стикаються зі зростаючим тиском, оскільки конкуренція в ціні зростає, а споживачі дедалі частіше обирають телевізори, які найкраще відповідають співвідношенню ціни та якості.

