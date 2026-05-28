Скільки оперативної пам'яті насправді потрібно вашому телефону у 2026 році: відповідь експертів

Для нормальної роботи вашого смартфона цілком достатньо 6 ГБ. Але щоб скористатися новими функціями від Google необхідно більше.

Довгі роки вважалося, що 4 ГБ оперативної пам'яті в телефоні — це нормально, 6 ГБ — добре, 8 ГБ — відмінно. Якщо оперативної пам'яті більше, то це ще краще. Однак ситуація змінюється. Завдяки новим вбудованим функціям ШІ та вимогам Google до апаратного забезпечення для їхньої роботи, у 2026 році необхідно 12 ГБ оперативної пам'яті, кажуть експерти. Про це пише Gizmochina.

Для чого потрібна оперативна пам'ять у телефоні?

Оперативна пам'ять (RAM) — це короткочасний робочий простір вашого телефона. Саме тут знаходяться ваші додатки, вкладки та процеси під час їхньої роботи. Більший обсяг оперативної пам'яті означає, що більше процесів можуть залишатися активними одночасно, не вимагаючи від телефона їхнього перезапуску.

Для повсякденного використання цілком достатньо 8 ГБ оперативної пам'яті для більшості користувачів у 2026 році. Ви можете запускати додатки, добре працювати в багатозадачному режимі, робити якісні фотографії. Мінімальна вимога Google до оперативної пам'яті для повноцінної роботи сервісів Android тепер становить 6 ГБ.

Чому у 2026 році потрібно 12 ГБ оперативної пам'яті на телефоні?

Нещодавно компанія представила Gemini Intelligence. Це не той додаток ШІ Gemini, який у вас встановлений на телефоні. Це новий рівень ШІ від Google, який містить різні функції, що вимагають багато оперативної пам'яті. Річ у тім, що всі дані обробляються на вашому пристрої, а не відправляються в хмару. Це добре для конфіденційності та швидкості. Але запуск ефективної моделі ШІ на пристрої вимагає значних ресурсів.

Згідно із заявою Google, для роботи Gemini Intelligence вашому телефону необхідні 12 ГБ оперативної пам'яті і це більше, ніж майже у всіх Android-смартфонів середнього класу на ринку. Також на телефоні має працювати остання версія моделі ШІ від Google — Gemini Nano v3. Вона забезпечує швидку роботу вбудованих функцій штучного інтелекту без надсилання даних у хмару. Але є одна проблема. Навіть деякі дорогі телефони 2025 року випуску, вартістю понад 1000 доларів, не мають Gemini Nano v3, а працюють з Gemini Nano v2.

Чи буде Google випускати Gemini Nano v3 для цих пристроїв через оновлення програмного забезпечення, поки неясно.

Які телефони дійсно підходять для роботи Gemini Intelligence?

Список телефонів, підтверджених для підтримки Gemini Nano v3 і Gemini Intelligence, значною мірою складається з моделей, випущених у 2026 році. Ось список, підтверджений на даний момент:

Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold (крім Pixel 10a з 8 ГБ пам'яті);

Samsung Galaxy S26, S26+, S26 Ultra;

Samsung Galaxy Z Fold 8 і Z Flip 8;

OnePlus 15 і 15R;

Motorola Signature;

Honor Magic 8 Pro;

iQOO 15;

Realme GT 7T;

OPPO Find X9, Find X9 Pro, Find X8, Find X8 Pro і кілька моделей серій Reno 14 і 15;

Vivo X200 і X300;

Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 15, Xiaomi 15T, Xiaomi 15 Ultra;

А що щодо iPhone?

Ситуація з Apple трохи простіша. Apple Intelligence вимагає 8 ГБ оперативної пам'яті, а це означає, що всі iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max і всі моделі, випущені після них, відповідають вимогам. Стандартні лінійки iPhone 16 і iPhone 17 також відповідають цим вимогам.

