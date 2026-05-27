Apple готує топовий MacBook Ultra: топ-5 особливостей нового ноутбука

Повідомлення та чутки припускають, що наступний MacBook Pro, який випустить Apple, може зовсім не бути MacBook Pro. Насправді це може бути MacBook Ultra — поліпшена версія Pro.

MacBook стане останнім продуктом Apple, що носить назву Ultra, яка вже використовується в Apple Watch Ultra і CarPlay Ultra, не кажучи вже про топові процесори Apple. Це, ймовірно, призведе до значного підвищення ціни на нові пристрої. Експерти перерахували очікувані характеристики MacBook Ultra, який, імовірно, надійде в продаж або наприкінці цього року, або на початку 2027 року, пише Mac Rumors.

OLED-дисплей

Експерти стверджують, що Apple готує технологію OLED для MacBook Ultra і галузеві звіти підтверджують їхні заяви. Повідомляється, що екрани виробляє Samsung і компанія вклала значні кошти у виробничу лінію OLED Gen 8.6.

Відео дня

Новий MacBook Pro використовуватиме гібридну технологію OLED, аналогічну тій, що використовується в останньому iPad Pro від Apple. Ця технологія забезпечує поліпшену яскравість, контрастність і енергоефективність порівняно з поточними моделями MacBook Pro, які використовують LCD-дисплеї та міні-LED.

Сенсорний екран

Очікується, що новий MacBook Pro стане першим ноутбуком Apple, який підтримує сенсорне введення безпосередньо на дисплеї. Раніше компанія Apple експериментувала з сенсорним керуванням на більш ранніх моделях MacBook Pro, але ця функція була скасована.

Apple, як повідомляється, планує дозволити користувачам плавно перемикатися між сенсорним і традиційним введенням за допомогою трекпада або миші.

Для цього знадобляться оновлення macOS, щоб зробити її більш зручною для сенсорного управління. Повідомляється, що користувачі зможуть торкатися елементів на екрані або натискати їх у традиційний спосіб, а елементи управління змінюватимуться залежно від методу введення. Наприклад, якщо користувач торкнеться пункту в рядку меню, з'явиться розширений набір елементів управління, оптимізованих для сенсорного управління.

Більш тонкий дизайн

Експерти повідомляють, що Apple працює над тим, щоб зробити MacBook Pro значно тоншим. Є велика ймовірність, що наступна модель MacBook Pro буде являти собою справжню переробку ноутбука завдяки поєднанню OLED-дисплея і більш тонкого дизайну.

MacBook Pro став товщим і важчим після останнього оновлення дизайну у 2021 році. Apple повернула кілька портів, які були видалені в попередніх версіях, щоб зменшити товщину корпусу. Як Apple зробить свій новий MacBook Pro тоншим, не прибираючи при цьому набуту функціональність, поки що неясно.

Динамічний острів

Повідомляється, що у MacBook Pro на екрані може з'явитися вірез, схожий на Dynamic Island у iPhone. Це також буде інтерактивна область і вона розширюватиметься залежно від використовуваного додатка або функції Mac.

Процесор M6

Очікується, що нові моделі MacBook Pro матимуть чіпи M6 Pro і M6 Max, які можуть використовувати абсолютно нове компонування, що дає змогу тісніше інтегрувати такі компоненти, як центральний і графічний процесор, DRAM і нейронний процесор. Передбачається, що чіпи матимуть збільшену швидкість обробки і підвищену енергоефективність.

Судячи з тенденцій розвитку галузі, Apple, ймовірно, просуватиме свої процесори як оптимізовані для робочих процесів штучного інтелекту.

Раніше Фокус писав про те, що з себе представлятиме iPhone 20.

Нагадуємо, що Google Play попередить про зниклі з магазину додатки.