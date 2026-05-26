Який вигляд матиме ювілейний iPhone 20: потужніша батарея і прихована камера (фото)

Очікується, що у 2027 році на честь 20-річчя випуску iPhone компанія Apple випустить не iPhone 19, а iPhone 20, щоб краще відповідати цій події. Інсайдери повідомляють про великі зміни в ювілейному пристрої.

Apple, можливо, готує одну з найзначніших змін дизайну iPhone за останні роки. Витоки інформації від джерел дають змогу дізнатися, яким може бути iPhone 20 і який він матиме вигляд. Передбачається, що буде змінено екран, впроваджено нову потужнішу батарею і передовий процесор A21, пише durovscode.com.

Як повідомляють інсайдери, смартфон, який розробляється Apple на честь 20-річчя iPhone, має отримати принципово новий дизайн і преміальний зовнішній вигляд. Як стверджується, однією з особливостей iPhone 20 стане практично безрамковий форм-фактор із закругленими краями по всій рамці.

iPhone 20. Передбачуваний дизайн Фото: скриншот

Опубліковані в мережі зображення передбачуваного дизайну iPhone 20 показують, що пристрій має екран, зігнутий з усіх боків, не тільки зліва і справа, а й зверху і знизу. У результаті передня панель iPhone 20 виглядає як єдиний, безперервний лист скла.

Така концепція дизайну пристрою передбачає відсутність видимих вирізів на екрані. Передбачається, що Apple працює над тим, щоб приховати Face ID і фронтальну камеру під екраном. Але низка джерел скептично ставляться до того, що ця технологія буде повністю готова до 2027 року.

На зображеннях також видно, що iPhone 20 має дві основні камери, а не три, як у нинішніх моделей Pro. Можливо, Apple розглядає впровадження нового дизайну тільки для топової версії iPhone.

З чуток, Apple відмовляється від традиційної літій-іонної батареї на користь батареї з кремнієвим анодом. Передбачається, що компанія хоче розмітити батарею з більшою ємністю в тому ж корпусі. Таким чином час автономної роботи iPhone 20 має значно збільшитися.

Також очікується, що iPhone 20 буде оснащений потужнішим процесором A21, новою оперативною і вбудованою пам'яттю для підтримки більш просунутих функцій штучного інтелекту на пристрої.

Наразі вся інформація про майбутній пристрій Apple заснована на чутках і витоках від інсайдерів. Тому остаточний дизайн і технічні характеристики iPhone 20 можуть значно відрізнятися.

