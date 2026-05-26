Как будет выглядеть юбилейный iPhone 20: более мощная батарея и скрытая камера (фото)
Ожидается, что в 2027 году в честь 20-летия выпуска iPhone компания Apple выпустит не iPhone 19, а iPhone 20, чтобы лучше соответствовать этому событию. Инсайдеры сообщают о больших изменениях в юбилейном устройстве.
Apple, возможно, готовит одно из самых значительных изменений дизайна iPhone за последние годы. Утечки информации от источников позволяют узнать, каким может быть iPhone 20 и как он будет выглядеть. Предполагается, что будет изменен экран, внедрена новая более мощная батарея и передовой процессор A21, пишет durovscode.com.
Как сообщают инсайдеры, смартфон, который разрабатывается Apple в честь 20-летия iPhone, должен получить принципиально новый дизайн и премиальный внешний вид. Как утверждается одной из особенностей iPhone 20 станет практически безрамочный форм-фактор с закругленными краями по всей рамке.
Опубликованные в сети изображения предполагаемого дизайна iPhone 20 показывают, что устройство имеет экран, изогнутый со всех сторон, не только слева и справа, но и сверху и снизу. В результате передняя панель iPhone 20 выглядит как единый, непрерывный лист стекла.
Такая концепция дизайна устройства подразумевает отсутствие видимых вырезов на экране. Предполагается, что Apple работает над тем, чтобы скрыть Face ID и фронтальную камеру под экраном. Но ряд источников скептически относятся к тому, что эта технология будет полностью готова к 2027 году.
На изображениях также видно, что iPhone 20 имеет две основные камеры, а не три, как у нынешних моделей Pro. Возможно, Apple рассматривает внедрение нового дизайна только для топовой версии iPhone.
По слухам, Apple отказывается от традиционной литий-ионной батареи в пользу батареи с кремниевым анодом. Предполагается, что компания хочет разметить батарею с большей емкостью в том же корпусе. Таким образом время автономной работы iPhone 20 должно значительно увеличиться.
Также ожидается, что iPhone 20 будет оснащен более мощным процессором A21, новой оперативной и встроенной памятью для поддержки более продвинутых функций искусственного интеллекта на устройстве.
Ожидается, что юбилейный iPhone будет выпущен в 2027 году. Таким образом выпуск будет приурочен 20-летию презентации первого iPhone. Поэтому Apple выпустит не iPhone 19, а iPhone 20.
На данный момент вся информация о предстоящем устройстве Apple основана на слухах и утечках от инсайдеров. Поэтому окончательный дизайн и технические характеристики iPhone 20 могут значительно отличаться.
