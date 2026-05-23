Ваш iPhone может больше: топ-10 малоизвестных функций iOS (фото)

iOS постоянно пополняется новыми функциями, о которых немногие знают.

Скрытые инструменты помогают автоматизировать рутину и улучшают повседневный опыт использования смартфона, пишет MacRumors.

Превращение приложения в виджет

В последних версиях iOS можно легко превратить иконку программы в удобный виджет прямо на домашнем экране. Достаточно зажать значок приложения и выбрать нужный размер информационного блока в появившемся верхнем меню. Вернуть стандартную иконку можно аналогичным долгим нажатием.

История ваших перемещений

Приложение "Карты" умеет сохранять историю посещенных мест, что удобно для поиска недавно открытых ресторанов или магазинов. Зайдите в программу, нажмите на свой профиль, выберите "Места", а затем — "Посещенные места". Функцию можно полностью отключить в настройках геолокации.

Превращение приложения в виджет на iOS Фото: macrumors.com

Персональные вибрации для контактов

Если ваш телефон всегда в беззвучном режиме, настройте уникальные вибрации для важных людей, чтобы узнавать их без взгляда на экран. Откройте нужный контакт, нажмите "Править" ➡️ "Рингтон" (или "Звук сообщения") ➡️ "Тактильные сигналы" ➡️ "Создать новую вибрацию" и задайте ритм собственными касаниями.

Настройка кнопок экрана блокировки

Вам больше не обязательно держать системный фонарик и камеру на экране блокировки. Зажмите локскрин, выберите "Настроить" и удалите стандартные иконки с помощью минуса. На их место можно добавить любые другие функции, включая ярлыки сторонних приложений.

Настройка опций экрана блокировки iOS Фото: macrumors.com

Управление касанием задней панели

Инструмент Back Tap позволяет назначить любые действия на двойное или тройное постукивание по спинке iPhone — от скриншота до запуска фонарика или сложных команд. Для активации перейдите в Настройки ➡️ Универсальный доступ ➡️ Касание ➡️ Касание задней панели.

Длинный скриншот целой страницы

Чтобы сохранить веб-страницу или многостраничный PDF-документ целиком, сделайте обычный скриншот и сразу нажмите на его появившуюся миниатюру. В верхней части окна выберите вкладку "Вся страница" и сохраните получившийся длинный снимок.

Скрытие экранов с приложениями

Вы можете спрятать целую страницу рабочего стола от посторонних глаз. Зажмите пустое место на домашнем экране до режима редактирования иконок, коснитесь навигационных точек внизу дисплея и снимите галочку с нужной страницы. Найти скрытые программы можно будет только через поиск Spotlight.

Быстрый запуск таймера

Добавьте иконку таймера в "Пункт управления" для мгновенного доступа к функции. Долгое нажатие на этот значок вызовет удобный вертикальный ползунок, позволяющий установить время от одной минуты до двух часов буквально одним свайпом.

Как удалить место снимка на фотографии iPhone Фото: macrumors.com

Удаление геоданных с фотографий

Перед отправкой снимка вы можете стереть скрытые данные о месте, где он был сделан. В приложении "Фото" смахните нужный кадр вверх, нажмите "Изменить геопозицию" и выберите "Без геопозиции". Также метаданные можно отключить в меню "Параметры" при отправке файла через кнопку "Поделиться".

Таймер для отключения медиа

Эта функция идеальна для тех, кто любит засыпать под подкасты или музыку. Откройте стандартное приложение "Часы", перейдите во вкладку "Таймеры" и установите нужное время. В поле "По окончании" пролистайте в самый низ и выберите опцию "Остановить".

